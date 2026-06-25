読書やデスクワークの姿勢をサポート！　クロスメディア・パブリッシング×澤田棉行による「集中を支えるクッション」

ビジネス書や実用書を出版する株式会社クロスメディア・パブリッシングは、6月24日14時より、応援購入サービスMakuakeにて「集中を支えるクッション」プロジェクトを公開した。

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本商品は、学びを応援するビジネス書出版社のクロスメディア・パブリッシングと、1880年に事業を開始し、近年はアップサイクル事業を展開する創業100年超の老舗繊維企業・澤田棉行による共同開発プロジェクトである。勉強や読書の際に猫背になりがちな座り姿勢に着目し、身体に負担の少ない「背筋がすっと伸びた理想の座り姿勢」を支えることを目的に開発された。

一般的な柔らかいクッションは座面のかたさを和らげる効果は期待できるものの、姿勢の崩れを防ぐ目的では設計されていない。本商品は高反発仕様とし、デスクワークや学習時のパフォーマンスを支えるクッションとして企画された。

中材には、高級マットレスにも使用される高品質な素材でありながら廃材として処分されていたものを使用している。澤田棉行の調べによると、日本における寝具のリサイクル率はわずか2％で、大半が焼却処分されている現状があるという。元々紡績業で産業廃棄物となっていた綿を寝具メーカーに販売することから事業を始めた同社が、こうした課題に問題意識を持っていたことも開発のきっかけとなった。

製品は折り畳み可能で、重量は約285g。カフェや仕事場などへの持ち運びにも対応する。カバーはメッシュ素材で通気性が高く、取り外して丸洗いできる仕様となっている。本体色はネイビーとブラウンの2種類を展開する。

Makuakeでの販売価格は、超早割が5,850円（税込・送料込、各150個限定）、早割が6,150円（税込・送料込、各100個限定）、Makuake先行発売価格が6,750円（税込・送料込、各100個限定）。2個セットは11,100円（税込・送料込、各50セット限定）で展開される。プロジェクト終了は7月30日を予定している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）