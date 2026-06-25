チーム日本が連覇に王手 長大星、松山茉生ら3人が個人V争い/トヨタジュニア男子
＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES 3日目◇25日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6843ヤード・パー71＞ 世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが世界一を競う国別対抗世界選手権は、第3ラウンドが終了した。各チーム3人が出場し、上位2人の合計スコアによって争われる。
【写真】プロより飛ぶ松?茉? 352y超の豪快スイング
連覇がかかる日本男子チームは、小川琥太郎（大阪学院大学高3年）、松山茉生（福井工業大学附属福井高3年）、長大星（勇志国際高2年）が出場。小川「70」、長崎「70」、松山「72」で回り、チームスコアはトータル21アンダー。2位のカナダに2打差の首位をキープしている。 個人戦では連覇のかかる長と小川が首位と2打差のトータル9アンダー・3位タイ。松山がトータル8アンダー・8位タイにつけ、3人全員が首位争いに加わっている。 団体戦、個人戦ともに連覇のかかる長。「（団体戦は）去年もアメリカと競ったので、と日本勢での優勝争いに向けて意気込んだ。茉生も琥太郎もいるので自分の中で良いプレーができれば、確実に優勝できると思う。明日は一打一打全員で頑張っていきたいです。個人としても（首位と）2打差なので気を抜かずにがんばっていきたい」。ダブルタイトルを視野に入れて気を引き締めた。 【男子・団体戦 3日目の上位成績】1位：日本（-21）2位：アメリカ（-19）2位：カナダ（-19）4位：南アフリカ（-14）5位：オーストラリア（-13）5位：チェコ（-13）5位：タイ（-13）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】豪快すぎる…松?茉?の350?超のスイング
松?茉? プロフィール＆戦績
?川琥太郎 プロフィール＆戦績
長大星 プロフィール＆戦績
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
連覇がかかる日本男子チームは、小川琥太郎（大阪学院大学高3年）、松山茉生（福井工業大学附属福井高3年）、長大星（勇志国際高2年）が出場。小川「70」、長崎「70」、松山「72」で回り、チームスコアはトータル21アンダー。2位のカナダに2打差の首位をキープしている。 個人戦では連覇のかかる長と小川が首位と2打差のトータル9アンダー・3位タイ。松山がトータル8アンダー・8位タイにつけ、3人全員が首位争いに加わっている。 団体戦、個人戦ともに連覇のかかる長。「（団体戦は）去年もアメリカと競ったので、と日本勢での優勝争いに向けて意気込んだ。茉生も琥太郎もいるので自分の中で良いプレーができれば、確実に優勝できると思う。明日は一打一打全員で頑張っていきたいです。個人としても（首位と）2打差なので気を抜かずにがんばっていきたい」。ダブルタイトルを視野に入れて気を引き締めた。 【男子・団体戦 3日目の上位成績】1位：日本（-21）2位：アメリカ（-19）2位：カナダ（-19）4位：南アフリカ（-14）5位：オーストラリア（-13）5位：チェコ（-13）5位：タイ（-13）
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松?茉? プロフィール＆戦績
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長大星 プロフィール＆戦績
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子