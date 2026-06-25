チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES 3日目◇25日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6130ヤード・パー72＞ 世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが世界一を競う国別対抗世界選手権は、第3ラウンドが終了した。各チーム3人が出場し、上位2人の合計スコアによって争われる。
【写真】これが“4億円大会”の恒例行事
2023年大会以来、3年ぶりの優勝を目指す日本女子チームは、岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）、佐々心美（ECC学園高3年）が出場。この日岩永「68」、廣吉「74」、佐々「81」で回り、チームスコアはトータル17アンダー。韓国に5打差の3位となっている。 個人戦では、雨のなか、「68」で回った岩永がトータル15アンダーまで伸ばして首位をキープ。2位のソン・ジミン（韓国）に4打差をつけている。 雨のラウンドでも4バーディ・ボギーなしの岩永。「ボギーフリーで4アンダーで回れたのはよかった。パーオン率100パーセントだったので気楽にパーが取れてよかったです」。3番パー4では、20〜30メートルのバーディパットを5メートルほどオーバーしたが、きっち沈めるなどピンチもしのげたという。「最終日はみんながスコアを伸ばして（チーム）優勝できたらいいと思います」とチームを引っ張って逆転で団体戦優勝を狙う。 廣吉はトータル2オーバー・17位タイ、佐々はトータル9オーバー・25位となっている。 【女子・団体戦 3日目の成績】 1位：韓国（-22） 2位：タイ（-20）3位：日本（-17） 4位：コロンビア（-10）4位：アメリカ（-10） 6位：オーストラリア（-9） 7位：カナダ（-7） 8位：南アフリカ（-1）9位：アメリカ（+2）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩永杏奈 プロフィール＆戦績
日本女子アマはナショチ3人がV争い 「まだ実力が足りない」
廣吉優梨菜 プロフィール＆戦績
佐々心美 プロフィール＆戦績
国内女子は4億円大会 リーダーボード
2023年大会以来、3年ぶりの優勝を目指す日本女子チームは、岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）、佐々心美（ECC学園高3年）が出場。この日岩永「68」、廣吉「74」、佐々「81」で回り、チームスコアはトータル17アンダー。韓国に5打差の3位となっている。 個人戦では、雨のなか、「68」で回った岩永がトータル15アンダーまで伸ばして首位をキープ。2位のソン・ジミン（韓国）に4打差をつけている。 雨のラウンドでも4バーディ・ボギーなしの岩永。「ボギーフリーで4アンダーで回れたのはよかった。パーオン率100パーセントだったので気楽にパーが取れてよかったです」。3番パー4では、20〜30メートルのバーディパットを5メートルほどオーバーしたが、きっち沈めるなどピンチもしのげたという。「最終日はみんながスコアを伸ばして（チーム）優勝できたらいいと思います」とチームを引っ張って逆転で団体戦優勝を狙う。 廣吉はトータル2オーバー・17位タイ、佐々はトータル9オーバー・25位となっている。 【女子・団体戦 3日目の成績】 1位：韓国（-22） 2位：タイ（-20）3位：日本（-17） 4位：コロンビア（-10）4位：アメリカ（-10） 6位：オーストラリア（-9） 7位：カナダ（-7） 8位：南アフリカ（-1）9位：アメリカ（+2）
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