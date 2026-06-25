【レベル４土砂災害危険警報】長崎県・西海市（江島・平島）に発表 18:07時点
気象台は、25日午後6時07分に、レベル４土砂災害危険警報を西海市（江島・平島）に発表しました。
南部、北部、五島では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■長崎市
●レベル４土砂災害危険警報
■佐世保市（宇久地域を除く）
●レベル４土砂災害危険警報
■佐世保市（宇久地域）
●レベル２土砂災害注意報
■島原市
●レベル２土砂災害注意報
■諫早市
●レベル４土砂災害危険警報
■大村市
●レベル４土砂災害危険警報
■平戸市
●レベル２土砂災害注意報
■松浦市
●レベル２土砂災害注意報
■壱岐市
●レベル２土砂災害注意報
■五島市
●レベル２土砂災害注意報
■西海市（江島・平島を除く）
●レベル２土砂災害注意報
■西海市（江島・平島）
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■雲仙市
●レベル２土砂災害注意報
■南島原市
●レベル２土砂災害注意報
■長与町
●レベル３土砂災害警報
■時津町
●レベル４土砂災害危険警報
■東彼杵町
●レベル２土砂災害注意報
■川棚町
●レベル２土砂災害注意報
■波佐見町
●レベル２土砂災害注意報
■小値賀町
●レベル２土砂災害注意報
■佐々町
●レベル２土砂災害注意報
■新上五島町
●レベル４土砂災害危険警報