千葉翔也、2027年放送予定TVアニメ『不運からの最強男』イメージソング「ラックアウト」担当決定！ティザービジュアル解禁！
異世界ファンタジーコミック誌「comicグラスト」の大ヒットシリーズ『不運からの最強男』が、2027年にTVアニメ放送されることが決定し、同時にティザービジュアルも解禁となった。
さらに、声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定！夏公開予定のイメージPVに使用される。
＜千葉翔也「ラックアウト」コメント＞
イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました。「運がない」「恵まれていない」と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！
●作品情報
『不運からの最強男』
2027年放送決定
【スタッフ】
原作：「不運からの最強男」（スターツ出版「comicグラスト」連載）
作者：フクフク 作画：中林ずん
監督：池田重隆
シリーズ構成・脚本：水月 秋
キャラクターデザイン：原 由美子・長田雄樹
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
イメージソング：ラックアウト」千葉翔也
＜イントロダクション＞
立ち向かえ-
〈不運〉な人生の果てに、規格外の才能を持った〈幸運者〉として、異世界に転生したジークベルト。
温かな家族に囲まれ、幸せな日々を過ごしていたが……
「強くなる、もう誰も失わないように-」
(C)フクフク・中林ずん・スターツ出版／「不運からの最強男」製作委員会
関連リンク
『不運からの最強男』公式サイト
https://fuunsaikyo.asmik-ace.co.jp
『不運からの最強男』特設サイト
https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime
外部サイト
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