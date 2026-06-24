京都発バンド・KI_EN、アニメ『手札が多めのビクトリア』EDテーマ「縁のつき」7月8日配信決定！京都 錦天満宮で音楽奉納フリーライブも開催！

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京都発の3人組バンド・KI_ENの6作目となる新曲「縁のつき」が、2026年7月8日に配信リリースされることが決定した。同曲は7月から放送開始となるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のEDテーマに起用されており、バンド初のアニメ書き下ろし作品。あわせてジャケット写真と新しいアーティスト写真が公開されたほか、7月11日（土）には地元・京都の錦天満宮にて「音楽奉納」フリーライブが開催される。

本作は“運命をも超えた出会い”をテーマに、人と人が出会い、すれ違いや寄り道を重ねながらも、やがてかけがえのない存在へと変わっていく――そんな“縁が巡る喜び”を描いた一曲となっている。

すでにYouTubeで公開されているアニメのメインPV第1弾にて、楽曲の一部を聴くことができる。さらに、α-STATION（FM京都）で毎週金曜24:30から放送中の彼らのレギュラーラジオ「OTABI STATION」にて、リリースに先駆けて今週6月26日（金）に同曲が先行オンエアされる予定だ。

●リリース情報

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』

「縁のつき」

2026年7月8日配信

●イベント情報

KI_EN 音楽奉納

2026年7月11日（土）

開場：20:00

終演：21:00（予定）

場所：錦天満宮（京都市中京区新京極通り上る中之町537）

入場料：無料（※要事前応募）

入場応募について

本公演への入場には、事前のWeb応募が必要です。

•応募締め切り：2026年6月30日（火）23:59まで

•応募フォームURL

https://forms.gle/7nnzz2skv4fZFxJp9

地元・京都の「錦天満宮」で音楽奉納フリーライブ開催！完全事前応募制

リリース週末となる7月11日（土）には、京都・新京極に位置する錦天満宮にて、KI_ENによる「音楽奉納」演奏が執り行われる。

本公演は神聖な境内の雰囲気に合わせ、特別に【アコースティック編成】でのパフォーマンスを披露となる。

【入場無料】となりますが、境内のスペースに限りがあるため【完全事前応募制（抽選）】となる。応募締め切りは6月30日（火）まで。

●作品情報

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』



2026年7月からテレビ東京系列にて放送

「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説が待望のTVアニメ化！

【CAST】

ビクトリア・セラーズ：安済知佳

ノンナ：若山詩音

ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平

【STAFF】

原作：守雨「手札が多めのビクトリア」（MFブックス／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：藤実なんな／牛野こも

原作企画：フロンティアワークス

監督：木村延景

シリーズ構成：福島直浩

キャラクターデザイン：大沢美奈

サブキャラクターデザイン：大塚渓花／粼本さゆり／浪上悠里／村松真那

プロップデザイン：やぼみ

色彩設計：中川瑞希

美術監督：魏 斯曼

撮影監督：李 仁周 編集：内田 恵

音響監督：矢野さとし

音響効果：田中秀実

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：日向 萌

音楽制作：KADOKAWA アニメーションプロデューサー：齋藤隆行／坂井直樹

アニメーション制作：スタジオディーン

●ライブ情報

KI_EN ツアー2026『奇縁ノ弐』

11月21日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

11月22日（日）東京 下北沢club251

12月12日（土）京都 KYOTO MUSE

チケット申し込み

https://w.pia.jp/t/ki-en/

＜KI_EN PROFILE＞

Gt.Vo. 野川 爽良（右） Key. 橋本 歩夢（左） Gt. 澤 風雅（中央）

京都発、ギターボーカル、ギター、ピアノを中心とした編成に、ドラムやベースは打ち込みを駆使した独自のリズム感によって、繊細かつミステリアスなサウンドを放つ3人組バンド。

メロディアスで感情豊かなピアノラインを軸に、情緒的なギターサウンド、聞き手の解釈の自由を残す詞を歌うエモーショナルなボーカル、そして包み込むような 3 声のコーラスが織りなすスタイルは、侘び寂びを重んじる京都の奥深い文化に影響を受けつつも、現代的でモダンな世界を表現する。

KI_EN(きえん)の語源は、思いもかけない不思議なめぐりあわせを意味する “奇縁”

©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会 ©守雨

関連リンク

KI_EN SNSリンク

https://tf.lnk.to/KI_EN_official

KI_EN TOY’S FACTORYサイト

https://www.toysfactory.co.jp/artist/ki_en

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』アニメ公式サイト

https://victoria-anime.com