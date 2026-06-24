京都発バンド・KI_EN、アニメ『手札が多めのビクトリア』EDテーマ「縁のつき」7月8日配信決定！京都 錦天満宮で音楽奉納フリーライブも開催！
京都発の3人組バンド・KI_ENの6作目となる新曲「縁のつき」が、2026年7月8日に配信リリースされることが決定した。同曲は7月から放送開始となるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のEDテーマに起用されており、バンド初のアニメ書き下ろし作品。あわせてジャケット写真と新しいアーティスト写真が公開されたほか、7月11日（土）には地元・京都の錦天満宮にて「音楽奉納」フリーライブが開催される。
本作は“運命をも超えた出会い”をテーマに、人と人が出会い、すれ違いや寄り道を重ねながらも、やがてかけがえのない存在へと変わっていく――そんな“縁が巡る喜び”を描いた一曲となっている。
すでにYouTubeで公開されているアニメのメインPV第1弾にて、楽曲の一部を聴くことができる。さらに、α-STATION（FM京都）で毎週金曜24:30から放送中の彼らのレギュラーラジオ「OTABI STATION」にて、リリースに先駆けて今週6月26日（金）に同曲が先行オンエアされる予定だ。
●リリース情報
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』
「縁のつき」
2026年7月8日配信
●イベント情報
KI_EN 音楽奉納
2026年7月11日（土）
開場：20:00
終演：21:00（予定）
場所：錦天満宮（京都市中京区新京極通り上る中之町537）
入場料：無料（※要事前応募）
入場応募について
本公演への入場には、事前のWeb応募が必要です。
•応募締め切り：2026年6月30日（火）23:59まで
•応募フォームURL
https://forms.gle/7nnzz2skv4fZFxJp9
地元・京都の「錦天満宮」で音楽奉納フリーライブ開催！完全事前応募制
リリース週末となる7月11日（土）には、京都・新京極に位置する錦天満宮にて、KI_ENによる「音楽奉納」演奏が執り行われる。
本公演は神聖な境内の雰囲気に合わせ、特別に【アコースティック編成】でのパフォーマンスを披露となる。
【入場無料】となりますが、境内のスペースに限りがあるため【完全事前応募制（抽選）】となる。応募締め切りは6月30日（火）まで。
●作品情報
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』
2026年7月からテレビ東京系列にて放送
「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説が待望のTVアニメ化！
【CAST】
ビクトリア・セラーズ：安済知佳
ノンナ：若山詩音
ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平
【STAFF】
原作：守雨「手札が多めのビクトリア」（MFブックス／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：藤実なんな／牛野こも
原作企画：フロンティアワークス
監督：木村延景
シリーズ構成：福島直浩
キャラクターデザイン：大沢美奈
サブキャラクターデザイン：大塚渓花／粼本さゆり／浪上悠里／村松真那
プロップデザイン：やぼみ
色彩設計：中川瑞希
美術監督：魏 斯曼
撮影監督：李 仁周 編集：内田 恵
音響監督：矢野さとし
音響効果：田中秀実
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：日向 萌
音楽制作：KADOKAWA アニメーションプロデューサー：齋藤隆行／坂井直樹
アニメーション制作：スタジオディーン
●ライブ情報
KI_EN ツアー2026『奇縁ノ弐』
11月21日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
11月22日（日）東京 下北沢club251
12月12日（土）京都 KYOTO MUSE
チケット申し込み
https://w.pia.jp/t/ki-en/
＜KI_EN PROFILE＞
Gt.Vo. 野川 爽良（右） Key. 橋本 歩夢（左） Gt. 澤 風雅（中央）
京都発、ギターボーカル、ギター、ピアノを中心とした編成に、ドラムやベースは打ち込みを駆使した独自のリズム感によって、繊細かつミステリアスなサウンドを放つ3人組バンド。
メロディアスで感情豊かなピアノラインを軸に、情緒的なギターサウンド、聞き手の解釈の自由を残す詞を歌うエモーショナルなボーカル、そして包み込むような 3 声のコーラスが織りなすスタイルは、侘び寂びを重んじる京都の奥深い文化に影響を受けつつも、現代的でモダンな世界を表現する。
KI_EN(きえん)の語源は、思いもかけない不思議なめぐりあわせを意味する “奇縁”
©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会 ©守雨
関連リンク
KI_EN SNSリンク
https://tf.lnk.to/KI_EN_official
KI_EN TOY’S FACTORYサイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/ki_en
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』アニメ公式サイト
https://victoria-anime.com
外部サイト
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