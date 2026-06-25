アイドルグループ「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」のや関水渚らが２５日、都内で行われた７月１日スタートの新ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（フジテレビ系）の制作発表会見に登場した。

このドラマの原作は、同タイトルの漫画（原作・伊口紺、漫画・中村優児）。「一匹オオカミ刑事」と「第六感女子」が送る、日常と狂気が交差するバディサスペンスだ。

主演の横山は、婚約者を奪った犯人への復讐を誓う生活安全課の刑事・磯貝史郎を演じる。今役で、刑事役は６度目なのだそう。

「この１年で刑事ドラマは３本撮った。だから私、１年で９か月は犯人追ってるんです」とボケつつ、今作は「人間ドラマがすごく色濃い。演者とスタッフが一丸となって、アツいドラマにしようと頑張ってます」と力を込めた。

関水は、一見普通の女の子に見えるが、殺人鬼に触れると「殺した人数」が見える異能の持ち主のヒロイン・黒井ヒナタを演じる。そんな関水に「結構アクションがあるけど、横山さんはすぐ覚えてらっしゃる」と褒められると、横山は刑事役も６度目だからか「やれるんやろね」とニヤり。

改めて「かっこいいアクションを作っていただいた。帰ったらアザができていたぐらい真剣でしたし、そこも見どころ」とアピールした。

さらに横山は、サウナに週５で通い、セリフを覚えているという。「基本姿勢は座禅で、大体１２分ぐらい入る。１２分以内に覚えられなかったら、サウナの時間も延びる」と明かし、共演者を驚かせていた。