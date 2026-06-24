Junna、再デビュー後初のEP本日発売！「ハローグッバイ」MVプレミア公開決定！

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TVアニメ作品『マクロスΔ』の劇中で歌唱する戦術音楽ユニット“ワルキューレ”のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当し注目を集め、その後も数々のアニメ作品の主題歌を担当し、そして先日ソニー・ミュージックレーベルズから再デビューしたJunna初のEP『ハローグッバイ』が本日発売となった。

表題曲「ハローグッバイ」は、先行配信曲でテレビ朝日系 金曜ナイトドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」主題歌の「GUM」の作詞・作曲を担当したKantaro Tanizawa氏が手掛け、＜グッバイとはハロー＞という歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。「いつかの“ハロー”のために決断する勇気や元気を与えられる楽曲にしたい」というJunnaの願いも込めら

れている。

本EPには、記念すべき再デビュー作でドラマ主題歌の「GUM」や、Junnaが作詞にも参加した「怒り」をテーマとしたキラーチューン「喝采」や爽やかなロックナンバー「ランデブー」も収録されており、圧倒的な歌唱力と唯一無二の歌声が際立つ多彩な作品となっている。

Blu-ray付きの初回生産限定盤には、「GUM」Music VideoやBehind The Scenesに加え、再デビューまでの道のりや想いが語られたRoad to “Junna” Documentaryも収録されている。

本作のリリースに先駆け、Junna直筆のサイン入りチェキが当たるダウンロードキャンペーンの実施を発表。本日17時からは「ハローグッバイ」Music Videoもプレミア公開。Music Videoは新進気鋭の映像監督Yuuna Funaki氏によって手掛けられ、Junnaがギターを手に、未来へ向かって一歩ずつ歩みを進める姿が描かれている。

また、週末の6月27日にはJunna本人も参加するオンラインリスニングパーティStationheadも開催が決定している。

ツアータイトルにもなっている「ハローグッバイ」は、再デビューを決意したJunnaの新たなスタートへの期待と、これからも物語は続いていくことを意味している。ぜひチェックしてほしい。

Junna EP 『ハローグッバイ』発売記念生配信ライブ

※アーカイブ公開中：6月30日23時59分まで

●リリース情報

Junna EP

「ハローグッバイ」

6月24日CDパッケージ発売

購入URL

https://Junna.lnk.to/HelloGoodbye

【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】



品番：SECL-3257~8

価格：￥2,500（税込）

【通常盤（CD）】



価格：￥1,900（税込）

品番：SECL-3259

＜CD＞

1.ハローグッバイ

2.GUM (テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」主題歌)

3.喝采

4.ランデブー

＜Blu-ray＞

1.「GUM」Music Video

2.「GUM」Music Video Behind The Scenes

3. Road to “Junna” Documentary

リリースイベント

「ハローグッバイ」発売記念リリースイベント開催中！

6月28日(日)

アスナル金山 明日なる！広場(愛知県)

第1部13:00〜/第2部16:00〜

特典会内容：ステッカーお渡し会

イベント内容：ミニライブ＆特典会

※詳細はJunna公式HPをご覧ください。

●ライブ情報

『Junna Rock You Tour 2026 〜ハローグッバイ〜』

7月12日(日) さいたま新都心 VJ-3【埼玉】

7月18日(土) 仙台 Rensa【宮城】

7月20日(月祝) 名古屋 ELL【愛知】

7月25日(土) 福岡 DRUM Be-1【福岡】

7月26日(日) 熊本 B.9 V2【熊本】

8月8日(土) 高松 DIME【香川】

8月9日(日) 大阪 CLUB Quattro【大阪】

8月11日(火祝) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM【岡山】

8月15日(土) 金沢 AZ【石川】

8月16日(日) 長野CLUB JUNK BOX【長野】

8月22日(土) 渋谷 CLUB Quattro【東京】

9月12日(土) 札幌 cube garden【北海道】

FC限定イベント開催決定！

全公演、本編終了後に“じゅんな6くみ”会員限定イベント『じゅんな6くみーてぃんぐ 〜かえりの会vol.2〜』

チケット情報

一般発売中！FC限定チケット受付中！

【本編】8,800円（税込）※ドリンク代別

【かえりの会】2,200円（税込）

詳細はこちら

https://junnarockyou.com/jp/news/?id=492&page_no=

＜Junnaプロフィール＞



Junna（ジュンナ）

2000年11月2日生まれ。愛知県出身。

TVアニメ作品『マクロスΔ』の劇中で歌唱する戦術音楽ユニット“ワルキューレ”のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当し注目を集める。17年6月にソロデビュー。その後も数々のアニメ作品の主題歌を担当し、アジア・北米・南米・中東での海外イベントにも精力的に出演。

2026年4月、ソニー・ミュージックレーベルズへの移籍とともにソロアーティスト名義を「Junna」に変更。白洲迅主演・テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」主題歌「GUM」をデジタルリリースし再デビュー。

関連リンク

Junnaオフィシャルサイト

https://junnarockyou.com/