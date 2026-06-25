FRONTIERがPC特価セール、毎月恒例「ファンタスティックモール26」明日AM9時から開催
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、毎月26日に同社PCの人気モデルを特価販売する定期セール「ファンタスティックモール26」を、FRONTIERダイレクトストアにて開催している。次回開催は2026年6月26日(金)の午前9時からで、6月27日(土)午前11時までの26時間限定で実施する。
ファンタスティックモール26
人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格で提供する定期開催のセール。ちなみに、セールで強調されている「26」という数字は、同社ブランド名である「FRONTIER ("フロ"ンティア)」にちなんだものだという。
既にセールの特設ページがオープンしているので、更新は随時チェックしておきたい。
以下、セール品の一部を先行して紹介しておく。すべて数量限定なので注意。
Ryzen 7 9800X3D ＋ Radeon RX 7900 XT搭載PC（限定3台）／304,800円（税込）
Ryzen 7 5700X ＋ GeForce RTX 5050搭載PC（限定1台）／139,800円（税込）
Core Ultra 9 285K ＋ GeForce RTX 5090搭載PC（限定3台）／829,800円（税込）
ゲーミングチェア（レッド・ブルー各限定3台）／9,800円（税込）
ファンタスティックモール26
人気構成のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定・特別価格で提供する定期開催のセール。ちなみに、セールで強調されている「26」という数字は、同社ブランド名である「FRONTIER ("フロ"ンティア)」にちなんだものだという。
以下、セール品の一部を先行して紹介しておく。すべて数量限定なので注意。
Ryzen 7 9800X3D ＋ Radeon RX 7900 XT搭載PC（限定3台）／304,800円（税込）
Ryzen 7 5700X ＋ GeForce RTX 5050搭載PC（限定1台）／139,800円（税込）
Core Ultra 9 285K ＋ GeForce RTX 5090搭載PC（限定3台）／829,800円（税込）
ゲーミングチェア（レッド・ブルー各限定3台）／9,800円（税込）