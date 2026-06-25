SUPER EIGHT横山裕、村上信五との出会い回顧「特別な日だったなと思います」【今夜もシリアルキラーと待ち合わせ】
【モデルプレス＝2026/06/25】SUPER EIGHTの横山裕が25日、都内のスタジオで行われた7月1日スタートのカンテレ・フジテレビ系新水曜ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（毎週水曜よる11時〜）の制作発表会見に関水渚、奥野壮、山崎紘菜とともに登壇。メンバーの村上信五との出会いについて回顧した。
【写真】SUPER EIGHT横山裕、“5度目の刑事役”当時のビジュアル
ドラマタイトルにかけて「待ち合わせ」にちなんだエピソードを披露することに。横山は最近会えてうれしかった人物に、NBAのステフィン・カリー選手を挙げて「リモートで取材させてもらったんです。めちゃくちゃうれしかった。一生の思い出」と笑顔に。
さらに「待ち合わせだったんかなって思うのは、うちのメンバーの村上（信五）なんですが、オーディションがクリスマスだった。だから特別な日だったなと思います。僕と村上は芸能30周年。後付けでも、あれは待ち合わせだったんだろうな」としみじみ。司会者から「ロマンティック」と言われると、「ロマンティックに言いました（笑）」と少し照れていた。
ストーリーになぞらえ「身近にいる怪物級な人」を聞かれると、横山は「身近に怪物がいる。週5くらいでサウナ行っているのですが、サウナに現れる。“汗切りおじさん”って勝手にあだ名をつけているんですけど…」と告白。続けて「サウナで一緒になったら8分経つと、その人は自分の汗を手で切り出すんですよ。それが怖くて。いつオレにかかるんだろうって。あれ、やめてほしいんねんな〜。ほんまに…」と打ち明けた。
自身はサウナに「基本的に坐禅で入る」とし、「だいたい12分。そこで覚えてセリフをボソボソ言っている。周りから見たらちょっと怖いかも。12分で覚えられなかったらどんどん（サウナに入っている時間を）延長する。それはすごく集中できて覚えやすい」と語った。
会見の最後には、原作者から贈られたという色紙を公開。「ちょっと似ていて運命的なものを感じる。（原作者の）2人から太鼓判を押してもらったので自信を持って撮影に臨みたい」と気を引き締めた。
7月よりカンテレ・フジテレビ系水曜よる11時に、全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設。カンテレとテレビ西日本の共同著作という座組の新たなドラマ枠で、同ドラマは第1弾として放送される。また、主題歌はSUPER EIGHTが歌う『再咲』となる。（momodelpress編集部）
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【写真】SUPER EIGHT横山裕、“5度目の刑事役”当時のビジュアル
◆横山裕、村上信五との出会い回顧
ドラマタイトルにかけて「待ち合わせ」にちなんだエピソードを披露することに。横山は最近会えてうれしかった人物に、NBAのステフィン・カリー選手を挙げて「リモートで取材させてもらったんです。めちゃくちゃうれしかった。一生の思い出」と笑顔に。
ストーリーになぞらえ「身近にいる怪物級な人」を聞かれると、横山は「身近に怪物がいる。週5くらいでサウナ行っているのですが、サウナに現れる。“汗切りおじさん”って勝手にあだ名をつけているんですけど…」と告白。続けて「サウナで一緒になったら8分経つと、その人は自分の汗を手で切り出すんですよ。それが怖くて。いつオレにかかるんだろうって。あれ、やめてほしいんねんな〜。ほんまに…」と打ち明けた。
自身はサウナに「基本的に坐禅で入る」とし、「だいたい12分。そこで覚えてセリフをボソボソ言っている。周りから見たらちょっと怖いかも。12分で覚えられなかったらどんどん（サウナに入っている時間を）延長する。それはすごく集中できて覚えやすい」と語った。
◆横山裕、原作者から贈られた色紙公開
会見の最後には、原作者から贈られたという色紙を公開。「ちょっと似ていて運命的なものを感じる。（原作者の）2人から太鼓判を押してもらったので自信を持って撮影に臨みたい」と気を引き締めた。
7月よりカンテレ・フジテレビ系水曜よる11時に、全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設。カンテレとテレビ西日本の共同著作という座組の新たなドラマ枠で、同ドラマは第1弾として放送される。また、主題歌はSUPER EIGHTが歌う『再咲』となる。（momodelpress編集部）
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