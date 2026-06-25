EBiDAN、15周年記念シングル先行配信＆MVプレミア公開決定 公開直前生配信も実施
【モデルプレス＝2026/06/25】超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の15周年を記念して、8月11日にリリースされるシングル「Yes! 東京」の表題曲が、7月2日より先行配信されることが決定。同日、ミュージックビデオも公開される。
【写真】M!LKら「エビライ」シャッフルユニット一覧
通常配信に加えて、Dolby Atmosによる空間オーディオ配信もされ、Apple Musicでは、Dolby Atmos対応機器にて没入感あるサウンドで楽曲を聴くことができる。
そして同日の7月2日18時30分には「Yes! 東京」のMUSIC VIDEOがYouTubeにてプレミア公開される。全9グループ総勢60人が集結して制作された、EBiDAN史上最大規模のMUSIC VIDEOとなる。
さらに7月2日の18時からは、『「Yes! 東京」MUSIC VIDEO公開直前スペシャル』と題した生配信をXとYouTubeにて行うことも発表された。生配信にはEBiDANのメンバーが出演し、MUSIC VIDEOの見どころなどが語られる。
また8月15日より、全国4会場のhmv museum（東京・渋谷／愛知・名古屋／大阪・なんば／福岡・博多）にて、毎年夏恒例の企画展『EBiDAN museum 2026』を開催。今年のテーマは、“EBiDANの夏休み”となり、会場では夏らしさあふれる浴衣姿での撮りおろし写真・映像をはじめ、休日をイメージしたデニムルックで“夏休み”をテーマにしたQ＆A展示など、ここでしか見ることができない特別な展示を予定しており、会場では開催記念グッズの販売や、先着入場特典として、期間によって絵柄が変わる「限定ソロブロマイド」をランダムで1枚プレゼントされる。
さらに、北海道・札幌／宮城・仙台／兵庫・西宮など全国のHMV13店舗では、『EBiDAN POP UP SHOP』を開催する。（modelpress編集部）
EBiDANは元々恵比寿学園男子部が原型で学園がコンセプトから始まったグループなので、今回はまさにその原点回帰しながらも、更に進化したEBiDANの姿がみられるMV内容となっています。個性豊かな9グループ総勢60名による迫力のあるパフォーマンスを是非お楽しみください！
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◆EBiDAN、15周年記念シングル先行配信＆MV公開決定
通常配信に加えて、Dolby Atmosによる空間オーディオ配信もされ、Apple Musicでは、Dolby Atmos対応機器にて没入感あるサウンドで楽曲を聴くことができる。
さらに7月2日の18時からは、『「Yes! 東京」MUSIC VIDEO公開直前スペシャル』と題した生配信をXとYouTubeにて行うことも発表された。生配信にはEBiDANのメンバーが出演し、MUSIC VIDEOの見どころなどが語られる。
◆「EBiDAN museum 2026」開催
また8月15日より、全国4会場のhmv museum（東京・渋谷／愛知・名古屋／大阪・なんば／福岡・博多）にて、毎年夏恒例の企画展『EBiDAN museum 2026』を開催。今年のテーマは、“EBiDANの夏休み”となり、会場では夏らしさあふれる浴衣姿での撮りおろし写真・映像をはじめ、休日をイメージしたデニムルックで“夏休み”をテーマにしたQ＆A展示など、ここでしか見ることができない特別な展示を予定しており、会場では開催記念グッズの販売や、先着入場特典として、期間によって絵柄が変わる「限定ソロブロマイド」をランダムで1枚プレゼントされる。
さらに、北海道・札幌／宮城・仙台／兵庫・西宮など全国のHMV13店舗では、『EBiDAN POP UP SHOP』を開催する。（modelpress編集部）
◆EBiDAN代表コメント：超特急・ユーキ
EBiDANは元々恵比寿学園男子部が原型で学園がコンセプトから始まったグループなので、今回はまさにその原点回帰しながらも、更に進化したEBiDANの姿がみられるMV内容となっています。個性豊かな9グループ総勢60名による迫力のあるパフォーマンスを是非お楽しみください！
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