

新チーム全体練習 宝山湖OKURAボールパーク(三豊市山本町神田)

J3カマタマーレ讃岐が新しいシーズンに向けて全体練習をスタートさせました。

カマタマーレはJ2とJ3の40チームで争った特別リーグで38位に沈みました。

特別リーグの後、引退や契約満了で8人の選手が抜け、IPU環太平洋大学を卒業したイ・ジンヨン選手ら韓国籍の4人を含む6人が新たに加わりました。

（環太平洋大学から新加入 FW／イ・ジンヨン選手）

「自分の得点でチームを勝たせる。今シーズンの目標を立てている」

（記者リポート）

「雨の中、新チームが始動しました。引退して指導者に転身した江口コーチも選手と一緒にボールを蹴っています」

特別リーグの後、13年間のプロ生活に終止符を打ち、カマタマーレのコーチに就任した江口直生さん。

Jリーグの愛媛と秋田を経て2023年からカマタマーレに所属。2024年と2025年はキャプテンも務め、正確なキックと闘志あふれるプレーでチームを引っ張りました。

（カマタマーレ讃岐／江口直生 コーチ）

「必ず（J2に）昇格させるという思いでこのクラブに来たので、それを成し遂げられなかった分、違う立場（コーチ）で昇格に貢献できればという思い」

カマタマーレは8月、アウェーで福島とのJ3開幕戦に臨みます。