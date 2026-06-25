開幕週に維新の風が吹く。夏の小倉開催、通称「夏コク」名物の九州産馬による新馬は、今週の芝１２００メートルの２鞍のみ。その中で目を引くのが土曜５Ｒのタカモリ（牡２歳、栗東・牧田和弥厩舎、父ジャンダルム）と日曜６Ｒのトシミチ（牡２歳、栗東・谷潔厩舎、父アレスバローズ）だ。その響きに明治維新の三傑に入る、鹿児島出身の西郷隆盛と大久保利通の姿が自然と浮かぶ。

話題性だけではない。Ｇ１馬アカイイトの甥になるタカモリは１週前のＣＷコースで６ハロン７９秒３をマーク。「真面目で乗りやすい。先週いい時計が出ているし、スピードがありそう」と牧田調教師は評価する。トシミチも今週の栗東・坂路では馬なりで５３秒５。「もっと距離はあってもいいが、追ってしっかりしている」と谷調教師は説明する。

今回は別のレースだが、この後に未勝利やひまわり賞（７月１８日、小倉競馬場・芝１２００メートル）で顔を合わせる可能性もある。西郷と大久保は倒幕を成し遂げた後、盟友の関係から袂（たもと）を分かつことになった。時を超え、令和の時代に“２人の再戦”が実現するかもしれない。（山本 武志）

〇…今週末の九州産による新馬は他にも“薩摩”が熱い。日曜６Ｒに登場するのは、その名もカゴシマ（セン、美浦・松山厩舎）。「気の小さなところはあるが、悪さをするタイプではない。将来的にはダートのイメージがあるので、芝対応がカギ」と松山調教師は説明する。また、土曜５Ｒには鹿児島弁ですごいという意味の「わっぜ」に引っかけたワッザイカ（牡、栗東・松永幹厩舎）も登場する。