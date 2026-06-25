おかずクラブ、2人合わせて“45キロ”のリバウンド 2024年にダイエット成功も「一番難しいのは維持すること」
お笑いコンビ・おかずクラブ（オカリナ、ゆいP）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。過去のダイエット成功から一転、2人合計で45キロもリバウンドしてしまった現状を明かした。
【写真】合わせて40キロ減量…過去ダイエット成功時のおかずクラブの2人 ※2、3枚目
2人は2024年に自身のチャンネルで、1年かけたダイエット企画を決行。同年12月には成果を発表し、ゆいPは24.2キロ、オカリナは15.1キロの減量に成功したことを報告していた。
この日公開された動画では、2人ともリバウンドしてしまったことを告白。ゆいPは一時期85キロまで落としたものの、現在は約30キロ増の115〜116キロに到達。オカリナは59キロから75キロに。15キロ痩せた状態から16キロ戻ったと語り、2人合わせて45キロ以上増加してしまったことを明かした。
リバウンドの原因について、ゆいPは1年間のダイエット企画のうち、後半の半年で「バカみたいに歩き、バカみたいにちゃんとした食事を食べる」という極端な方法で目標を達成したため、企画終了後にその生活を維持することができなかったと振り返る。オカリナは「痩せられたという自信もリバウンドにつながった。15キロ痩せられたからまたいつでも戻せる。1キロ増えても全然戻せる、2キロも戻せる…貯金がまだあるしっていう感じでリバウンドしちゃった」と、成功体験があだとなった心理を分析した。
2人は「ダイエットで一番難しいのは維持すること」であり、“痩せること”を目標に「ゴールを決めてしまった」ことが良くなかったと話す。「2〜3年維持するっていう目標に変えておくべきだった」と後悔を語った。
【写真】合わせて40キロ減量…過去ダイエット成功時のおかずクラブの2人 ※2、3枚目
2人は2024年に自身のチャンネルで、1年かけたダイエット企画を決行。同年12月には成果を発表し、ゆいPは24.2キロ、オカリナは15.1キロの減量に成功したことを報告していた。
リバウンドの原因について、ゆいPは1年間のダイエット企画のうち、後半の半年で「バカみたいに歩き、バカみたいにちゃんとした食事を食べる」という極端な方法で目標を達成したため、企画終了後にその生活を維持することができなかったと振り返る。オカリナは「痩せられたという自信もリバウンドにつながった。15キロ痩せられたからまたいつでも戻せる。1キロ増えても全然戻せる、2キロも戻せる…貯金がまだあるしっていう感じでリバウンドしちゃった」と、成功体験があだとなった心理を分析した。
2人は「ダイエットで一番難しいのは維持すること」であり、“痩せること”を目標に「ゴールを決めてしまった」ことが良くなかったと話す。「2〜3年維持するっていう目標に変えておくべきだった」と後悔を語った。