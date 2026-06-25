ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私の手料理おいしいでしょ？」笑顔の妻に対して夫の表情が曇る…月… 「私の手料理おいしいでしょ？」笑顔の妻に対して夫の表情が曇る…月2万円節約生活の裏で家族が誰も言えなかった本音 「私の手料理おいしいでしょ？」笑顔の妻に対して夫の表情が曇る…月2万円節約生活の裏で家族が誰も言えなかった本音 2026年6月25日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「量を増やしてほしい」という夫の一言が、妻には料理を否定されたように聞こえてしまったようです…。そこへ義母の手料理差し入れまで登場。妻のモヤモヤが倍増しそうな気はするけれど、妻にも闇がありそうな予感。息子が抱えていた本音も、そろそろ表に出てきそう。いったいどんな展開を迎えるのでしょう。>>【まんが】妻の手料理に異議あり(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻の手料理に異議あり 「風のせいでしょ」自分の罪を認めない隣人に悩む日々…さらには私の悪口を言い触らし始め!?【うちの畑を荒らす隣人 Vol.6】 「訴えてやる！」泣き叫ぶミオンに冷静な一撃…あなた達は約束を破って再犯したのよ【裏切りには代償を Vol.148】