由利本荘市でクマが市街地に出没したことを想定した訓練が行われました。



由利本荘市では今月市内の公園にクマが出没し1週間以上立ち入りが制限されていて、参加した人たちが緊急銃猟を行う手順を確認しました。



訓練には由利本荘市の職員や警察官、それに地元猟友会のメンバーなど約40人が参加しました。



市の中心部にある本荘公園にクマが出没し、敷地内にとどまった想定です。





本荘公園では今月1日にクマが目撃されてから1週間以上、園内と周辺施設への立ち入りが規制されました。猟友会「警察官の銃でクマを撃ったなんてのは全国的に事例はないですか」「事例はなー…」猟友会「撃ってもいいもんですか」「警察さんが判断して…」猟友会「連絡したりなんだりしてる間にクマどっかさいっていねぐなるって」猟友会「一担当者がさ、クマどんって撃ってもいいものかなって」「それだったらいいんですけどね、お願いします」参加者は当時の状況や全国的な事例を踏まえ、周辺の道路規制や小学校への周知など市民の安全をどのように確保するか意見を出し合いました。その後、本荘公園に移動し緊急銃猟を行う手順を確認しました。市の担当者「大規模に通行止めということになれば緊急銃猟ということでよろしいでしょうか」由利本荘市で緊急銃猟が行われたことはなく、実地訓練も今回が初めてです。去年9月に運用が始まった緊急銃猟の制度。クマなどが市街地に現れた際、緊急性があり、安全を確保できるなどの条件を満たしていれば、市町村の判断で猟銃を発砲することができます。由利本荘市産業振興部農山漁村振興課 斎藤英樹課長「今後も基本的には緊急銃猟っていうのは最後の手段なのかなと個人的には思ってまして、箱わななどの設置によりまして対応してまいりたい」由利本荘市では、いざというときに備えるとともにクマの目撃情報の発信に力を入れるなどして市民の安全を確保したい考えです。※6月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします