有田哲平、テレ朝『ワールドプロレスリング』とタッグ！ファン待望のイベントがついに実現

YouTubeチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』とテレビ朝日『ワールドプロレスリング』がタッグを組み、“テレビ朝日とプロレス”の歴史を語り尽くす待望のイベント『ワールドプロレスリングpresents有田哲平のテレ朝プロレス噺』が2026年9月30日（水）に開催される。

『ワールドプロレスリング』が映し続けてきた新日本プロレス50年超の歴史を、有田哲平（くりぃむしちゅー）ならではの独自の視点で熱く語り尽す。

タッグパートナーの福田充徳（チュートリアル）を聞き手に迎え、有名なあの事件、名場面、名勝負など、貴重映像の数々をこのイベント限定で大放出。

格闘技の聖地・後楽園ホールで、会場全体が一体となり、往年の名選手の名を大声でコールする、激闘に魂を震わせる灼熱のプロレスウォッチパーティー。大興奮間違いなしの“有田ワールド”に注目だ。

◆有田哲平 コメント

今年の新日本プロレスの1.4東京ドーム大会で、テレビ朝日さんの地上波特番のゲスト解説を引き受けたときに、その条件として、日本テレビさんと後楽園ホールでやらせていただいているイベントのテレビ朝日さんバージョンをやらせて欲しいとお願いしたら、快く受けてくださったんです（笑）

日テレさんとのイベントは全日本プロレスの映像をみんなで観て語るというものでしたが、今度のテレ朝さんは新日本プロレスの映像です。ファンの方はどちらも観たかったと思うので、待望なのではないかと思います。新日本プロレスは事件も多いので、みんなで一緒に観る試合を選ぶのが大変です！

『有田哲平のテレ朝プロレス噺6』くらいまで予約しておかないと足りそうにありませんね（笑）

◆福田充徳 コメント

これまで『オマエ有田だろ!!』で有田さんの解説を聞いてきた事件や名勝負の実際の映像をみんなで一緒に観られるのが楽しみです。

ファンのみなさんにも各々自分が観ていた時代の名勝負や名場面があると思いますが、新日本プロレスだと、やはり僕はUWFインターナショナルとの対抗戦の武藤敬司vs郄田延彦が観たいですね！ 入場から最後の野次まで（笑）

有田さんがどの試合を選ぶかは当日まで分かりませんが、夏の終わりのビッグイベントを、ファンのみなさんにも楽しみにしていただきたいですし、僕も楽しみにしています。