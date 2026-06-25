ドラフト1位の有望株が“レインボー”高級腕時計を着用…市販モデルは1000万円超

6月23日、ブルックリンにあるバークレイズ・センターで「NBAドラフト2026」が開催され、ブリガムヤング大学（BYU）のAJ・ディバンツァがワシントン・ウィザーズから全体1位指名を受けた。

リーグの未来を担う若手選手たちが集うドラフトの舞台は、毎年プレーヤーたちのファッションにも注目が集まる一夜。今年のトップピックとなったディバンツァは、「ケンゾー」の衣装に、スイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」の“ビッグ・バン ウニコ チタニウム レインボー”42ミリを合わせて登場した。

同モデルは、色鮮やかなジェムストーンをレインボー状に配した華やかな一本。ウブロ公式サイトでは税込1024万1000円とされており、全体1位指名の晴れ舞台を飾るにふさわしい存在感を放った。

ウブロによると、ディバンツァが着用したのはブラックラバーストラップ仕様の「ビッグ・バン ウニコ チタニウム レインボー」。同社は、虹のようにセッティングされたジェムストーンのデザインについて、ディバンツァがNBAにもたらそうとしている多様性や輝き、ハイエネルギーなパフォーマンスを象徴するものだとしている。

圧倒的な身体能力と将来性を評価され、NBAのキャリアをスタートさせるディバンツァ。ドラフト当日の装いでも、次代のスター候補らしい強烈なインパクトを残した。





［写真］＝Getty Images

【写真】ディバンツァが着用していたド派手な高級時計