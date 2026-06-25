人気ロックバンドB’zのボーカル・稲葉浩志さんが今年9月、故郷の津山市でソロライブを開催することが決まっています。早くも熱気に包まれる市内では、全国から集まるファンをもてなす準備が進められています。

【画像を見る】稲葉さんの高校時代のラケットも展示「178ギャラリー」地元津山市で凱旋ライブ 街の様子は？

近くの宿泊施設は告知されるやいなや満室に

2年ぶりとなる稲葉浩志さんのソロライブは、9月22日と23日の2日間で、前回と同じく津山文化センターで開催されます。





会場の定員は1000人ですが、おととしは2日間で約1万7千人が集まり、経済波及効果は推定で約1億3千万円。今年はライブの2日目が稲葉さんの誕生日と重なっていて、ファンの間では前回以上の盛り上がりが予想されているといいます。会場近くの宿泊施設では、ライブの日程が告知されるやいなや2日分が満室になったといいます。

（ザ・シロヤマテラス津山別邸 吉岡一美マネージャー※吉の字は「土」＋「口」）

「発表と同時に問い合わせの電話とインターネットでの予約が一気に入って宿泊がいっぱいになったという感じ」

稲葉浩志さんが使用していた高校時代のテニスラケットを展示

（B’z津山を盛り上げる会 出口剛三代表）

「（稲葉浩志さん）本人が使用していた高校時代のテニスラケット」

津山市で、B’z関連のグッズ約5千点を展示する「178（いなば）ギャラリー」です。



施設を運営するB’z津山を盛り上げる会代表の出口剛三さんは、50人ほどのボランティアを募り全国から集まったファンの観光案内などができればと意気込みます。

（B’z津山を盛り上げる会 出口剛三代表）

「思い出を作ってまた津山に来てくれる、リピーターになってくれたらという思いで、おもてなしをしていきたい」

聖地巡礼マップの配布も予定

ギャラリーを見学に来た津山市のファンは2日目のチケットが当選したといいます。

（津山市のファン）

「盛り上がり方が違うと思う。ハッピーバースデーを歌いたい。ご本人と一緒に」

また、津山駅前の観光案内所には稲葉さん関連のミニコーナーがお目見え。ファンのための聖地巡礼マップの配布が予定されているといいます。



今年はどのようなライブが繰り広げられるのか。大きな期待とともに、稲葉さんの凱旋とファンを迎え入れる準備が進められています。