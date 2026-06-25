京都アニメーション制作のTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』第1話「電氣少年」の場面カットが公開された。

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本作は、結城弘の小説『二十世紀電氣目録』（KAエスマ文庫／京都アニメーション）を原作とする“ボーイミーツガール×スチームパンク×冒険譚”。蒸気機関のみが発達した20世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”を夢見る少年少女の冒険を描く。

第1話「電氣少年」では、主人公・坂本喜八が、夢の実現を誓い合った兄・清六と、電氣の発明を書き込んだ“二十世紀電氣目録”を戦争で失ってしまう。止まってしまった喜八の夢は、酒造の娘・百川稲子との衝撃的な出会いによって、再び動き始める。失われた電氣目録を追い求める蒸気の財閥御曹司・三添洋輔、その魔手から逃れる稲子が手にしていたものは――。

脚本は浦畑達彦、絵コンテ・演出は太田稔、作画監督は岡村公平が担当する。

また、初回放送日となる7月5日の20時より、坂本喜八役の内田雄馬、百川稲子役の雨宮天、原島すず役の大地葉、大倉ケイト役の川井田夏海が出演する放送直前生配信が、YouTubeチャンネル「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」にて実施される。生配信終了から2時間後の23時より、第1話がTOKYO MXほかにて順次放送、Netflixにて配信開始となる。

さらに同日には、放送を記念したコラボレーション企画として、京阪グループとの施策の一環でニデック京都タワーの特別ライトアップを実施。日没から24時まで、作品ロゴカラーをイメージした「イエロー＆レッド」の明かりが灯る。関東でも横浜マリンタワーにて、同日19時から20時までの1時間限定で「レッド」を主体とした特別ライトアップが行われる。（文＝リアルサウンド編集部）