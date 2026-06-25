■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月25日16時45分発表 気象庁

25日16時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 宮古島の南東約90km

中心位置 北緯24度20分 (24.3度)

東経126度00分 (126.0度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (10 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)

西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

25日17時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 宮古島の東南東約90km

中心位置 北緯24度25分 (24.4度)

東経126度05分 (126.1度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (10 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)

西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

26日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 久米島付近

予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)

東経126度35分 (126.6度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

暴風警戒域 東側 165 km (90 NM)

西側 130 km (70 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西約110km

予報円の中心 北緯28度20分 (28.3度)

東経128度25分 (128.4度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

暴風警戒域 東側 210 km (115 NM)

西側 175 km (95 NM)

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 津市の南約160km

予報円の中心 北緯33度20分 (33.3度)

東経136度40分 (136.7度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

28日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯38度50分 (38.8度)

東経154度10分 (154.2度)

進行方向、速さ 東北東 70 km/h (38 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月25日16時05分発表 気象庁

25日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯18度50分 (18.8度)

東経136度05分 (136.1度)

進行方向、速さ 北西 30 km/h (15 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北西側 220 km (120 NM)

南東側 165 km (90 NM)

26日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯20度55分 (20.9度)

東経134度05分 (134.1度)

進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯25度05分 (25.1度)

東経134度05分 (134.1度)

進行方向、速さ 北 40 km/h (21 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

27日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯37度25分 (37.4度)

東経143度30分 (143.5度)

進行方向、速さ 北北東 70 km/h (37 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)



■沖縄への影響はどうなる？

台風第７号は宮古島地方に最も接近しています。２６日は沖縄本島地方に最も接近する見込みです。沖縄地方では暴風や大しけとなる見込みです。暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１６時には宮古島の南東約９０キロの北緯２４度２０分、東経１２６度００分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、宮古島地方に現在最も接近しています。今後、宮古島の南東海上を北よりに進み、２６日未明から朝にかけて、沖縄本島地方に最も接近する見込みです。



［風の予想］

２５日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 東 ２５メートル（３５メートル）

宮古島地方 北のち北西 ２５メートル（３５メートル）

八重山地方 北西 １７メートル（３０メートル）

２６日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南西のち南東 ３０メートル（４０メートル）

宮古島地方 北西 ２０メートル（３０メートル）

八重山地方 北西 １５メートル（２５メートル）



［波の予想］

２５日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ７メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ７メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ７メートル うねりを伴う

大東島地方 ５メートル うねりを伴う

宮古島地方 ６メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ５メートル うねりを伴う



［雨の予想］

２５日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮古島地方 ３０ミリ

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮古島地方 ３０ミリ

沖縄本島地方 ４０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １５０ミリ

宮古島地方 ６０ミリ



［防災事項］

沖縄本島地方では、２５日は次第に非常に強い風が吹き、２６日は飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。宮古島地方では、２５日夜遅くにかけて暴風となる見込みです。暴風に警戒してください。

暴風警報発表予定と最接近の予想は以下のとおり。

宮古島地方（暴風警報発表予定）発表中（最接近）現在最も接近

沖縄本島地方（暴風警報発表予定）発表中（最接近）２６日未明から朝

沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い、沖縄本島地方と先島諸島では大しけとなっています。２６日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。大東島地方では波が高くなっており、２６日からしける見込みです。うねりを伴う高波に十分注意してください。なお、台風の進路等によっては、２６日は大しけとなるおそれがあります。

沖縄本島地方と先島諸島では、台風の進路等によっては２６日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

沖縄地方では２６日にかけて、発達した積乱雲の下での落雷や突風に注意してください。また、沖縄本島地方では、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州南部・奄美地方への影響

奄美地方では、２６日昼過ぎから２６日夕方にかけて暴風に厳重に警戒し、２６日明け方から２６日夜遅くにかけてうねりを伴った高波に警戒してください。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１６時には宮古島の南東約９０キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



［雨の実況］

九州南部ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいる所があります。

降り始め（２２日１４時）から２５日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

椎葉 ２４７．５ミリ

鹿児島県

薩摩川内市中郷 ２０２．５ミリ



［風の予想］

台風第７号が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では２６日昼前から２６日夜のはじめ頃にかけて２５メートル以上の暴風域に入るでしょう。奄美地方では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く所があるでしょう。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。九州南部では、２６日夕方から２７日午前中にかけて非常に強い風が吹く所があるでしょう。

２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル（２５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

宮崎県 １８メートル（３０メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） ２３メートル（３５メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル（２５メートル）

宮崎県 １８メートル（３０メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

奄美地方の沿岸の海域では、２６日明け方から２６日夜遅くにかけてうねりを伴った大しけとなるでしょう。九州南部の沿岸の海域では２６日昼過ぎから２７日午前中にかけてうねりを伴ったしけとなる見込みです。

２５日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ７メートル うねりを伴う

宮崎県 ５メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ５メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

宮崎県 ５メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ５メートル うねりを伴う



［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、２６日未明から２７日にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が断続的に降り、大雨となる可能性があります。台風の進路や前線の活動の程度によっては大雨警報を発表する可能性があります。

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ６０ミリ

奄美地方 ４０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １２０ミリ

奄美地方 １２０ミリ

その後、２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 ８０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

奄美地方 ６０ミリ



［防災事項］

厳重警戒：暴風

警戒事項：うねりを伴った高波

注意事項：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■四国地方への影響

四国地方では、２５日夜遅くから２６日朝にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。２７日は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１５時には宮古島の南東約１１０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで、中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、梅雨前線が東シナ海から九州付近を通って日本の東にのびており、２７日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や台風第７号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、四国地方では２７日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（２４日００時）から２５日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）

香川県

竜王山 ９４．５ミリ

多度津 ９３．０ミリ

小豆島町内海 ８９．５ミリ

徳島県

海陽 １４０．０ミリ

美波町日和佐 １２３．５ミリ

上勝町福原旭 １１９．５ミリ

愛媛県

鬼北町近永 １５９．５ミリ

今治市大三島 １４８．５ミリ

宇和島 １４１．０ミリ

高知県

室戸岬 ２８０．５ミリ

黒潮町佐賀 ２１８．５ミリ

室戸市佐喜浜 １９８．５ミリ



［雨の予想］

２５日夜のはじめ頃から２６日明け方にかけてと、２６日夜のはじめ頃から２７日午前中にかけて太平洋側を中心に局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。

２５日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ４０ミリ

太平洋側 ５０ミリ

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ４０ミリ

太平洋側 ６０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 １８０ミリ

太平洋側 ２００ミリ

その後、２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 １２０ミリ

太平洋側 ２００ミリ



［風の予想］

２７日は海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。台風第７号の勢力によっては暴風となる可能性があります。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １２メートル（２５メートル）

太平洋側陸上 １２メートル（２５メートル）

瀬戸内側海上 １５メートル（２５メートル）

太平洋側海上 １５メートル（２５メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １３メートル（２５メートル）

太平洋側陸上 １８メートル（３０メートル）

瀬戸内側海上 １８メートル（３０メートル）

太平洋側海上 ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

２７日は太平洋側を中心にうねりを伴ってしけるでしょう。台風第７号の勢力によっては警報級の高波となる可能性があります。

２６日に予想される波の高さ

瀬戸内側 １．５メートル

瀬戸内側（徳島北部） ２メートル

太平洋側 ３メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

瀬戸内側 １．５メートル

瀬戸内側（徳島北部） ３メートル うねりを伴う

太平洋側 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

土砂災害に厳重に警戒してください。

低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。

落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■近畿地方への影響は

台風第７号は、２７日日中に近畿地方に最も接近する見込みです。２７日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、２７日は強風、うねりを伴った高波に十分注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１５時には宮古島の南東約１１０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、梅雨前線が東シナ海から九州付近を通って、日本の東にのびています。この前線は２７日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。台風の北上に伴い、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、その後台風が近畿地方に接近するため、近畿地方では２７日にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。



［雨の実況］

降り始め（２４日０６時）から２５日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

和歌山県

潮岬 １５１．０ミリ

古座川町西川 １０２．５ミリ



［雨の予想］

２５日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ４０ミリ

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ５０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ８０ミリ

近畿中部 １５０ミリ

近畿南部 １５０ミリ

その後、２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ８０ミリ

近畿中部 ２００ミリ

近畿南部 ２００ミリ



［風の予想］

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２メートル（２５メートル）

近畿北部海上 １５メートル（２５メートル）

近畿中部陸上 １８メートル（３０メートル）

近畿中部海上 ２３メートル（３５メートル）

近畿南部陸上 １８メートル（３０メートル）

近畿南部海上 ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

２７日に予想される波の高さ

近畿北部 １．５メートル

近畿中部 ４メートル うねりを伴う

近畿南部 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

近畿地方では、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、特に２６日夜遅くから２７日にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。２４日の降り始めからの降水量が多くなっている所があり、今後も雨が続くためさらに総降水量が多くなる見込みです。雨雲が予想より発達したり停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。２７日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

近畿地方では、２７日は海上では非常に強い風が吹き、しけとなるでしょう。台風の進路等によっては暴風や警報級の高波となる可能性があります。強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東海地方への影響は

台風第７号は、２７日には東海地方へ接近する見込みです。うねりを伴った高波に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風に注意・警戒してください。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１５時には宮古島の南東約１１０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風第７号は、進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には東海地方に接近するおそれがあります。

東海地方では、台風が接近する前から梅雨前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、２５日夕方から雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。２７日は台風の接近に伴い、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があり、海上では非常に強い風が吹き、うねりを伴って波が高まり大しけとなるでしょう。

台風の進路によっては、暴風や広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあります。



［雨の予想］

２５日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ３０ミリ

岐阜県 ３０ミリ

三重県 ３０ミリ

静岡県 ３０ミリ

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ４０ミリ

岐阜県 ４０ミリ

三重県 ５０ミリ

静岡県 ４０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 １２０ミリ

岐阜県 ２００ミリ

三重県 １００ミリ

静岡県 １８０ミリ

その後、２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 ２００ミリ

岐阜県 １２０ミリ

三重県 ２００ミリ

静岡県 ３００ミリ



［風の予想］

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県海上 １６メートル（３０メートル）

三重県海上 １６メートル（３０メートル）

静岡県陸上 １０メートル（２０メートル）

静岡県海上 １３メートル（２５メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県海上 ２２メートル（３５メートル）

三重県海上 ２２メートル（３５メートル）

静岡県陸上 １８メートル（３０メートル）

静岡県海上 ２２メートル（３５メートル）

愛知県陸上 １８メートル（３０メートル）

岐阜県 １０メートル（２０メートル）

三重県陸上 １８メートル（３０メートル）



［波の予想］

２６日に予想される波の高さ

愛知県外海 ３メートル うねりを伴う

愛知県内海 １．５メートル うねりを伴う

三重県外海 ３メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 １．５メートル うねりを伴う

三重県内海 ０．５メートル

静岡県 ３メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

愛知県外海 ６メートル うねりを伴う

愛知県内海 ３メートル うねりを伴う

三重県外海 ６メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 ３メートル うねりを伴う

三重県内海 １．５メートル うねりを伴う

静岡県 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

うねりを伴う高波に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風に注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に強めてください。

■関東甲信地方への影響は？

台風第７号は、２７日午後には関東甲信地方に接近するおそれがあります。関東甲信地方では、２７日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。また、伊豆諸島付近に前線が停滞し、前線に向かって台風第７号や台風第８号からの湿った空気が流入するため、台風第７号が接近する前の２５日から２６日にかけても警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１５時には宮古島の南東約１１０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は日本の南を北東に進み、２７日午後には関東甲信地方に接近するおそれがあります。また、前線が東シナ海から九州付近を通って、日本の東にのびており、この前線は２７日にかけて停滞する見込みです。前線に向かって台風第７号や台風第８号の持ち込む暖かく湿った空気が流れ込むため、２５日から２６日にかけても警報級の大雨となるおそれがあり、２７日にかけて総降水量が多くなるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、停滞する前線の影響で、台風が接近する前の２５日から２６日にかけて断続的に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。また、２７日は台風本体の雨雲により総降水量がさらに増え、警報級の大雨となる見込みです。

２５日から２６日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ３０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

その後、２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ２００ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ



［風の予想］

２７日は、伊豆諸島や関東地方の海上では、非常に強い風が吹くでしょう。台風の進路によっては、暴風となる地域が拡大する可能性があります。

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］

２７日は、伊豆諸島ではうねりを伴って大しけとなり、関東地方ではうねりを伴いしけとなるでしょう。台風の進路によっては、警報級の高波となる地域が拡大する可能性があります。

２７日に予想される波の高さ

関東地方 ５メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、２５日から２６日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

台風が接近する２７日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。

また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2758152?display=1