ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール

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　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、トラックボールマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール

M575SPGR（ロジクール）

2位　ERGO M575SP オフホワイト + ブルーボール

M575SPOW（ロジクール）

3位　ERGO M575SP ブラック + シルバーボール

M575SPBK（ロジクール）

4位　Bluetooth5.0トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック

M-IT11BRBK（エレコム）

5位　MX ERGO S

MXTB2（ロジクール）

6位　2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン ベアリングモデル ブラック

M-IT11DRBK（エレコム）

7位　DEFT ワイヤレストラックボール(人差し指操作タイプ)

M-DT2DRBK（エレコム）

8位　ワイヤレストラックボール(人差し指・中指操作タイプ)

M-HT1DRBK（エレコム）

9位　2.4GHz無線トラックボール IST 5ボタン 人工ルビーモデル ブラック

M-IT10DRBK（エレコム）

10位　ワイヤレストラックボール(左手・親指操作タイプ)

M-XT4DRBK（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。