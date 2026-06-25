tuki.密着ドキュメンタリーがNHKで放送決定！ナレーションは“おひなさま”こと長浜広奈が担当

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tuki.（ツキ）の密着ドキュメンタリー『Venue101 Presents tuki. －17歳、はじめての日々－』が、6月27日23時からNHK総合にて放送される。

■「tuki.さんの頑張る姿にとても勇気をもらいました」（長浜広奈）

『Venue101 Presents tuki. －17歳、はじめての日々－』は、素顔を隠して活動する現役高校生シンガーソングライター・tuki.が2月に日本武道館で行った初めてのライブから、アジア3都市（台湾・韓国・香港）での初海外ツアー、そして貴重なオフの姿などおよそ半年間に密着。

番組内では、神奈川県鎌倉市にある清泉女学院中学高等学校の卒業イベントにtuki.が訪れ、卒業生にむけて行ったサプライズライブの様子も放送。「人生讃歌」のパフォーマンスを同年代に届ける。

また、番組のナレーションにはタレント・モデルとして大活躍中、tuki.と同じく、現在高校3年生の“おひなさま”こと長浜広奈が担当することが明らかに。

同年代のtuki.の特別番組のナレーション担当に際して「tuki.さんのことは大好きで、わたしの友達のあいだでも好きな子がとても多いので、ナレーションのお話を頂いた時は『やったー！』となりました。tuki.さんが、実は私と同じ高校3年生だったということも今回初めて知って、あらためて『tuki.さん凄い！』と思いました。番組のなかで特に見てほしいのは、アジアツアーのなかで、あるトラブルを乗り越えるシーンです。tuki.さんの頑張る姿にとても勇気をもらいました。本格的なナレーションをするのは初めてだったので、ぜひ見てほしいです！」とコメントを寄せている。

ライブ活動を筆頭に初めての経験尽くしだったtuki.の半年間に密着した本番組。これまで明かされることのなかった現役高校生シンガーソングライターtuki.の等身大の思いや苦悩、素顔など魅力が詰まった30分となる。

■番組情報

NHK総合・ワールドプレミアム『Venue101 Presents tuki. －17歳、はじめての日々－』

06/27（土） 23:00～23:30

出演：tuki.

ナレーション：長浜広奈

※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信

■リリース情報

2026.06.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SOS」

https://lnk.to/tuki_SOS_

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/