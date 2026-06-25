EBiDAN新曲「Yes! 東京」先行配信決定！MV公開＆メンバーが出演する生配信も決定

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超特急やM!LKら全9グループ総勢60名からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の15周年を記念して、8月11日にシングル「Yes! 東京」がリリースされる。

その表題曲「Yes! 東京」が、7月2日より先行配信されることが決定した。

■「Yes! 東京」MVが7月2日18時30分よりプレミア公開

「Yes! 東京」の通常配信に加えて、Dolby Atmosによる空間オーディオ配信もされ、Apple Musicでは、Dolby Atmos対応機器にて没入感あるサウンドで楽曲を聴くことができる。

そして同日の7月2日18時30分には「Yes! 東京」MVがYouTubeにてプレミア公開される。全9グループ総勢60名が集結して制作された、EBiDAN史上最大規模のMVを楽しみに待とう。

さらに7月2日18時からは、『「Yes! 東京」MUSIC VIDEO公開直前スペシャル』と題した生配信をXとYouTubeにて行うことも発表された。生配信にはEBiDANのメンバーが出演し、MVの見どころなどを語る。

なお「Yes! 東京」の先行配信に伴って、Apple MusicとSpotifyでは、もれなくオリジナル待ち受け画像がプレゼントされる「Pre-add/Pre-saveキャンペーン」を実施し、さらにSpotifyでは抽選で本キャンペーン限定特典画像が手に入る「Spotifyフォロー＆「This Is」プレイリスト追加キャンペーン」もスタートしている。

また8月15日より、全国4会場のhmv museum（東京・渋谷/愛知・名古屋/大阪・なんば/福岡・博多）にて、毎年夏恒例の企画展『EBiDAN museum 2026』を開催。2026年のテーマは、”EBiDANの夏休み”となり、会場では夏らしさあふれる浴衣姿での撮りおろし写真・映像をはじめ、休日をイメージしたデニムルックで“夏休み”をテーマにしたQ＆A展示など、ここでしか見ることができない特別な展示を予定。会場では開催記念グッズの販売や、先着入場特典として、期間によって絵柄が変わる「限定ソロブロマイド」をランダムで1枚プレゼントされる。

さらに、北海道・札幌／宮城・仙台／兵庫・西宮など全国のHMV13店舗では、『EBiDAN POP UP SHOP』を開催する。

8月11日にリリースされるシングル「Yes! 東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴くものを笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる作品。通常盤・各グループ盤・15周年盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、2025年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ！！！！！！！」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes! 東京」のグループVer.が、15周年限定盤は「Yes! 東京」のRemixが収録される。

■EBiDAN代表：超特急・ユーキ コメント

EBiDANは元々恵比寿学園男子部が原型で学園がコンセプトから始まったグループなので、今回はまさにその原点回帰しながらも、更に進化したEBiDANの姿がみられるMV内容となっています。

個性豊かな9グループ総勢60名による迫力のあるパフォーマンスを是非お楽しみください！

■リリース情報

2026.07.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Yes! 東京」

2026.08.11 ON SALE

SINGLE「Yes! 東京」

■関連リンク

『「Yes! 東京」MUSIC VIDEO公開直前スペシャル』X配信URL

https://x.com/i/broadcasts/1DGleeWeYRMJL

EBiDAN 15th 特設サイト

https://ebidan.jp/feature/15th_yes

EBiDAN OFFICIAL SITE

https://ebidan.jp/