ゴスペラーズ5人と声優陣がキャラクターに扮して登場する全編アニメーションMV「アカペラ音頭」公開

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6月24日にNEW EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）をリリースするゴスペラーズ。

そんな彼らのEP『UNIVER5OUL』収録曲「アカペラ音頭」のMVが、6月25日18時よりYouTubeにて公開された。

■アニメ『アカペラ侍』の制作チームと再タッグ！

「アカペラ音頭」は、日本の夏の風情を感じさせる“音頭”をテーマにした楽曲。ゴスペラーズが声優として初主演を務めたアニメ『アカペラ侍』で共演した、豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬ら豪華声優陣が参加し、作品に華を添えている。

今回公開されるMVは、アニメ『アカペラ侍』の制作チームと再タッグを組んだ全編アニメーション作品。ゴスペラーズ5人に加え、キャラクターボイスとして参加した声優陣もアニメのキャラクターに扮して登場し、「アカペラ音頭」でハモりながら音頭の輪に加わっていく様子が描かれている。

MVには、お祭りや盆踊りといった日本ならではの風物詩や様々な年代のキャラクターも随所に散りばめられており、楽曲の世界観とリンクした、夏らしい賑やかで温かみのあるアニメーションMVに仕上がった。

■6月25日放送のNHK総合『SONGS』で「アカペラ音頭」を初披露

さらに、6月25日22時放送のNHK総合『SONGS』では、「アカペラ音頭」を初披露。お祭りの櫓を彷彿とさせる豪華セットの中でのパフォーマンスとなる。

なお、2026年8月から12月にかけては、全国35公演を巡るライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”』の開催も予定。30周年イヤーを経てなお進化を続けるゴスペラーズのあらたな挑戦から、今後も目が離せない。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』

■番組情報

NHK総合『SONGS』

06/25（木）22:00～22:45

■関連リンク

ゴスペラーズ OFFICIAL SITE

http://www.gospellers.tv/