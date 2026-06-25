「日経225ミニ」手口情報（25日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、7月限5645枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の5645枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5645( 5645)
ABNクリアリン証券 5596( 5596)
バークレイズ証券 3448( 3448)
SBI証券 8394( 2876)
楽天証券 3642( 1500)
インタラクティブ証券 1397( 1397)
フィリップ証券 426( 426)
ゴールドマン証券 408( 408)
マネックス証券 381( 381)
JPモルガン証券 218( 218)
松井証券 192( 192)
三菱UFJeスマート 359( 167)
日産証券 29( 29)
ドイツ証券 24( 24)
BNPパリバ証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 88( 88)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 77( 37)
JPモルガン証券 32( 32)
楽天証券 43( 27)
マネックス証券 18( 18)
インタラクティブ証券 18( 18)
フィリップ証券 15( 15)
日産証券 7( 7)
ドイツ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 4)
松井証券 4( 4)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 204232( 204232)
ソシエテジェネラル証券 122651( 122651)
バークレイズ証券 54823( 54823)
SBI証券 77617( 44051)
楽天証券 44831( 21957)
松井証券 18964( 18964)
日産証券 10466( 10466)
三菱UFJeスマート 12031( 6845)
ゴールドマン証券 5771( 5743)
JPモルガン証券 5010( 5010)
サスケハナ・ホンコン 4102( 4102)
マネックス証券 4076( 4076)
フィリップ証券 2820( 2820)
UBS証券 2050( 2050)
モルガンMUFG証券 1795( 1791)
シティグループ証券 1539( 1539)
みずほ証券 1313( 1313)
ビーオブエー証券 1046( 1046)
ドイツ証券 884( 884)
大和証券 850( 850)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5645( 5645)
ABNクリアリン証券 5596( 5596)
バークレイズ証券 3448( 3448)
SBI証券 8394( 2876)
楽天証券 3642( 1500)
インタラクティブ証券 1397( 1397)
フィリップ証券 426( 426)
ゴールドマン証券 408( 408)
マネックス証券 381( 381)
JPモルガン証券 218( 218)
松井証券 192( 192)
三菱UFJeスマート 359( 167)
日産証券 29( 29)
ドイツ証券 24( 24)
BNPパリバ証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 88( 88)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 77( 37)
JPモルガン証券 32( 32)
楽天証券 43( 27)
マネックス証券 18( 18)
インタラクティブ証券 18( 18)
フィリップ証券 15( 15)
日産証券 7( 7)
ドイツ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 4)
松井証券 4( 4)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 204232( 204232)
ソシエテジェネラル証券 122651( 122651)
バークレイズ証券 54823( 54823)
SBI証券 77617( 44051)
楽天証券 44831( 21957)
松井証券 18964( 18964)
日産証券 10466( 10466)
三菱UFJeスマート 12031( 6845)
ゴールドマン証券 5771( 5743)
JPモルガン証券 5010( 5010)
サスケハナ・ホンコン 4102( 4102)
マネックス証券 4076( 4076)
フィリップ証券 2820( 2820)
UBS証券 2050( 2050)
モルガンMUFG証券 1795( 1791)
シティグループ証券 1539( 1539)
みずほ証券 1313( 1313)
ビーオブエー証券 1046( 1046)
ドイツ証券 884( 884)
大和証券 850( 850)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース