「日経225ミニ」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万4593枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4593枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14593( 14593)
バークレイズ証券 7215( 7215)
ソシエテジェネラル証券 6892( 6892)
SBI証券 9002( 3794)
楽天証券 3328( 1280)
フィリップ証券 636( 636)
マネックス証券 603( 603)
ゴールドマン証券 533( 533)
三菱UFJeスマート 658( 376)
松井証券 360( 360)
インタラクティブ証券 276( 276)
三田証券 160( 160)
日産証券 132( 132)
JPモルガン証券 105( 105)
豊証券 99( 99)
BNPパリバ証券 43( 43)
ドイツ証券 37( 37)
光世証券 20( 20)
立花証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 212( 212)
SBI証券 320( 154)
フィリップ証券 97( 97)
ABNクリアリン証券 90( 90)
楽天証券 101( 65)
マネックス証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 65( 47)
インタラクティブ証券 44( 44)
松井証券 33( 33)
JPモルガン証券 11( 11)
日産証券 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248662( 248662)
ソシエテジェネラル証券 138710( 138710)
バークレイズ証券 124658( 124658)
SBI証券 83276( 37532)
松井証券 23955( 23955)
楽天証券 38520( 22664)
日産証券 21228( 21228)
サスケハナ・ホンコン 16280( 16280)
JPモルガン証券 10020( 10020)
三菱UFJeスマート 14730( 9326)
ビーオブエー証券 7619( 7619)
ゴールドマン証券 7301( 7225)
モルガンMUFG証券 6091( 6073)
マネックス証券 4683( 4683)
BNPパリバ証券 4449( 4449)
インタラクティブ証券 4409( 4409)
野村証券 4320( 4292)
みずほ証券 4341( 4144)
UBS証券 3596( 3596)
フィリップ証券 3068( 3068)
大和証券 491( 0)
東海東京証券 14( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14593( 14593)
バークレイズ証券 7215( 7215)
ソシエテジェネラル証券 6892( 6892)
SBI証券 9002( 3794)
楽天証券 3328( 1280)
フィリップ証券 636( 636)
マネックス証券 603( 603)
ゴールドマン証券 533( 533)
三菱UFJeスマート 658( 376)
松井証券 360( 360)
インタラクティブ証券 276( 276)
三田証券 160( 160)
日産証券 132( 132)
JPモルガン証券 105( 105)
豊証券 99( 99)
BNPパリバ証券 43( 43)
ドイツ証券 37( 37)
光世証券 20( 20)
立花証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 212( 212)
SBI証券 320( 154)
フィリップ証券 97( 97)
ABNクリアリン証券 90( 90)
楽天証券 101( 65)
マネックス証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 65( 47)
インタラクティブ証券 44( 44)
松井証券 33( 33)
JPモルガン証券 11( 11)
日産証券 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 248662( 248662)
ソシエテジェネラル証券 138710( 138710)
バークレイズ証券 124658( 124658)
SBI証券 83276( 37532)
松井証券 23955( 23955)
楽天証券 38520( 22664)
日産証券 21228( 21228)
サスケハナ・ホンコン 16280( 16280)
JPモルガン証券 10020( 10020)
三菱UFJeスマート 14730( 9326)
ビーオブエー証券 7619( 7619)
ゴールドマン証券 7301( 7225)
モルガンMUFG証券 6091( 6073)
マネックス証券 4683( 4683)
BNPパリバ証券 4449( 4449)
インタラクティブ証券 4409( 4409)
野村証券 4320( 4292)
みずほ証券 4341( 4144)
UBS証券 3596( 3596)
フィリップ証券 3068( 3068)
大和証券 491( 0)
東海東京証券 14( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース