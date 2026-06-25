「TOPIX先物」手口情報（25日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限7040枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7040枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7040( 7040)
ABNクリアリン証券 6269( 6269)
バークレイズ証券 5822( 5822)
ビーオブエー証券 1878( 1878)
モルガンMUFG証券 1606( 1606)
ゴールドマン証券 1505( 1499)
JPモルガン証券 1037( 1037)
サスケハナ・ホンコン 768( 768)
シティグループ証券 550( 550)
BNPパリバ証券 144( 144)
日産証券 132( 132)
UBS証券 129( 129)
ドイツ証券 100( 100)
HSBC証券 95( 95)
インタラクティブ証券 84( 84)
SBI証券 78( 64)
野村証券 63( 63)
広田証券 38( 38)
松井証券 18( 18)
三菱UFJ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7040( 7040)
ABNクリアリン証券 6269( 6269)
バークレイズ証券 5822( 5822)
ビーオブエー証券 1878( 1878)
モルガンMUFG証券 1606( 1606)
ゴールドマン証券 1505( 1499)
JPモルガン証券 1037( 1037)
サスケハナ・ホンコン 768( 768)
シティグループ証券 550( 550)
BNPパリバ証券 144( 144)
日産証券 132( 132)
UBS証券 129( 129)
ドイツ証券 100( 100)
HSBC証券 95( 95)
インタラクティブ証券 84( 84)
SBI証券 78( 64)
野村証券 63( 63)
広田証券 38( 38)
松井証券 18( 18)
三菱UFJ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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