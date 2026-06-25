「TOPIX先物」手口情報（25日日中） バークレイズ証券取引高トップ、9月限1万6010枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万6010枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 16010( 16010)
ABNクリアリン証券 15337( 14749)
ソシエテジェネラル証券 14750( 14150)
モルガンMUFG証券 4461( 4326)
JPモルガン証券 4059( 3699)
ビーオブエー証券 2430( 2354)
ゴールドマン証券 4541( 2218)
サスケハナ・ホンコン 1658( 1658)
野村証券 1595( 1581)
シティグループ証券 4260( 1348)
みずほ証券 1060( 808)
BNPパリバ証券 904( 786)
ドイツ証券 545( 545)
UBS証券 623( 540)
SMBC日興証券 664( 488)
日産証券 486( 486)
大和証券 525( 411)
三菱UFJ証券 536( 241)
SBI証券 438( 226)
HSBC証券 154( 154)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 16010( 16010)
ABNクリアリン証券 15337( 14749)
ソシエテジェネラル証券 14750( 14150)
モルガンMUFG証券 4461( 4326)
JPモルガン証券 4059( 3699)
ビーオブエー証券 2430( 2354)
ゴールドマン証券 4541( 2218)
サスケハナ・ホンコン 1658( 1658)
野村証券 1595( 1581)
シティグループ証券 4260( 1348)
みずほ証券 1060( 808)
BNPパリバ証券 904( 786)
ドイツ証券 545( 545)
UBS証券 623( 540)
SMBC日興証券 664( 488)
日産証券 486( 486)
大和証券 525( 411)
三菱UFJ証券 536( 241)
SBI証券 438( 226)
HSBC証券 154( 154)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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