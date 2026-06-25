「日経225先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8160枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8160枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8160( 8135)
ソシエテジェネラル証券 5956( 5944)
バークレイズ証券 4984( 4984)
SBI証券 2228( 1242)
楽天証券 1197( 693)
JPモルガン証券 681( 681)
サスケハナ・ホンコン 558( 558)
日産証券 537( 537)
松井証券 504( 504)
フィリップ証券 215( 215)
みずほ証券 187( 187)
ゴールドマン証券 1329( 177)
ビーオブエー証券 187( 152)
マネックス証券 139( 139)
モルガンMUFG証券 119( 119)
野村証券 215( 113)
ドイツ証券 111( 111)
UBS証券 118( 106)
BNPパリバ証券 308( 78)
シティグループ証券 63( 63)
三菱UFJeスマート 16( 0)
三菱UFJ証券 9( 0)
東海東京証券 5( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
ABNクリアリン証券 23( 23)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1808( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8160( 8135)
ソシエテジェネラル証券 5956( 5944)
バークレイズ証券 4984( 4984)
SBI証券 2228( 1242)
楽天証券 1197( 693)
JPモルガン証券 681( 681)
サスケハナ・ホンコン 558( 558)
日産証券 537( 537)
松井証券 504( 504)
フィリップ証券 215( 215)
みずほ証券 187( 187)
ゴールドマン証券 1329( 177)
ビーオブエー証券 187( 152)
マネックス証券 139( 139)
モルガンMUFG証券 119( 119)
野村証券 215( 113)
ドイツ証券 111( 111)
UBS証券 118( 106)
BNPパリバ証券 308( 78)
シティグループ証券 63( 63)
三菱UFJeスマート 16( 0)
三菱UFJ証券 9( 0)
東海東京証券 5( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
ABNクリアリン証券 23( 23)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1808( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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