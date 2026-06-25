　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5788枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 15788(　 13944)
ソシエテジェネラル証券　　　 11568(　 10797)
バークレイズ証券　　　　　　　9984(　　9703)
野村証券　　　　　　　　　　　9891(　　4498)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3038(　　3038)
JPモルガン証券　　　　　　　　3680(　　2486)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3179(　　1770)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1960(　　1734)
ビーオブエー証券　　　　　　　1544(　　1335)
日産証券　　　　　　　　　　　1409(　　1227)
ゴールドマン証券　　　　　　　1071(　　 895)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 889(　　 889)
シティグループ証券　　　　　　3569(　　 868)
松井証券　　　　　　　　　　　 843(　　 843)
楽天証券　　　　　　　　　　　1095(　　 801)
みずほ証券　　　　　　　　　　1336(　　 766)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 824(　　 651)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 622(　　 606)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1026(　　 449)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 517(　　 445)
大和証券　　　　　　　　　　　 126(　　　 0)
岡三証券　　　　　　　　　　　 119(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　46(　　　 0)

◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　85(　　　85)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 269(　　　69)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　63(　　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　　24)
バークレイズ証券　　　　　　　　23(　　　23)
日産証券　　　　　　　　　　　　21(　　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　27(　　　19)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　　 9)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース