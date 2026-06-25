「日経225先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5788枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5788枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15788( 13944)
ソシエテジェネラル証券 11568( 10797)
バークレイズ証券 9984( 9703)
野村証券 9891( 4498)
サスケハナ・ホンコン 3038( 3038)
JPモルガン証券 3680( 2486)
SBI証券 3179( 1770)
モルガンMUFG証券 1960( 1734)
ビーオブエー証券 1544( 1335)
日産証券 1409( 1227)
ゴールドマン証券 1071( 895)
三菱UFJ証券 889( 889)
シティグループ証券 3569( 868)
松井証券 843( 843)
楽天証券 1095( 801)
みずほ証券 1336( 766)
BNPパリバ証券 824( 651)
ドイツ証券 622( 606)
UBS証券 1026( 449)
三菱UFJeスマート 517( 445)
大和証券 126( 0)
岡三証券 119( 0)
SMBC日興証券 46( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 85( 85)
ABNクリアリン証券 269( 69)
SBI証券 63( 25)
松井証券 24( 24)
バークレイズ証券 23( 23)
日産証券 21( 21)
楽天証券 27( 19)
マネックス証券 9( 9)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15788( 13944)
ソシエテジェネラル証券 11568( 10797)
バークレイズ証券 9984( 9703)
野村証券 9891( 4498)
サスケハナ・ホンコン 3038( 3038)
JPモルガン証券 3680( 2486)
SBI証券 3179( 1770)
モルガンMUFG証券 1960( 1734)
ビーオブエー証券 1544( 1335)
日産証券 1409( 1227)
ゴールドマン証券 1071( 895)
三菱UFJ証券 889( 889)
シティグループ証券 3569( 868)
松井証券 843( 843)
楽天証券 1095( 801)
みずほ証券 1336( 766)
BNPパリバ証券 824( 651)
ドイツ証券 622( 606)
UBS証券 1026( 449)
三菱UFJeスマート 517( 445)
大和証券 126( 0)
岡三証券 119( 0)
SMBC日興証券 46( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 85( 85)
ABNクリアリン証券 269( 69)
SBI証券 63( 25)
松井証券 24( 24)
バークレイズ証券 23( 23)
日産証券 21( 21)
楽天証券 27( 19)
マネックス証券 9( 9)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース