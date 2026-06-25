VTuber配信を見守るホラー「多々狸ミタコの因習村配信ZP」Switch版登場　コメント欄が恐怖の舞台に

画面の向こうで繰り広げられる、一生忘れられない恐怖の一夜。リアルタイムで流れるコメント欄を通じて、あなたもその惨劇の「目撃者」になります。

京都を拠点に活動するゲーム会社・ロブスタジオ株式会社は、配信視聴風ホラーゲーム「多々狸ミタコの因習村配信ZP」のNintendo Switch版を、6月25日に発売しました。

本作はすでにPCやスマートフォン向けに配信されて人気を博している同名タイトルの移植版で、ダウンロード専用ソフトとして提供されます。

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■ コメントの選択で展開が変化 生配信を模したゲームシステム

本作の主人公は、視聴者数やチャンネル登録者数の伸び悩みに頭を抱える新人VTuber「多々狸 ミタコ（たたり みたこ）」。なんとしてもバズりたい彼女が次なる出張配信の舞台に選んだのは、数少ない熱心なリスナーからおすすめされた、とある寂れた田舎の村でした。

プレイヤーは、たまたまその生配信の動画をクリックした一人の「視聴者」としてゲームに参加します。ゲーム画面には、村の様子をレポートするミタコの姿とともに、リアルタイムで流れていくコメント欄が表示されます。

気味の悪い雰囲気を漂わせ始める村の異変や、何が起きても止まらない生配信に対し、視聴者であるプレイヤーは直接彼女を助けることはできません。

しかし、時折画面に表示されるコメントの選択肢を選ぶことで、ミタコと間接的にやり取りを交わしたり、ミタコをもてはやす古参リスナーたちであふれるコメント欄の流れを変化させたりしながら、画面の向こうの物語に関与していくことになります。

■ 平尾夏愛さんによる実況ボイスとSwitch版での新要素

ちょっぴり癖の強い新人VTuber・多々狸ミタコを演じるのは、声優の平尾夏愛さん。お決まりの挨拶から始まるリスナーとの和気あいあいとした掛け合いから、名所レポート、そして村の異常事態に直面して徐々に変化していくリアルな反応にいたるまで、臨場感たっぷりの実況ボイスがプレイヤーの恐怖と没入感をどこまでも煽ります。

今回のNintendo Switch版では、テレビモードや携帯モードに対応したことで、ライブ配信を本当にリアルタイムで眺めているかのような新しい没入感を実現。特にテレビモードでは、より生々しく不気味に映し出される配信の様子を、大迫力のボイスと共に体感できるとのことです。

さらに、Switch版からの新たな要素として、グローバルな恐怖体験をお届けする「英語」への対応（ボイス音声は日本語のみ）も追加されています。

■ プレイ時間は約1時間 過去作「Zombie Police」のセールも実施

Switch版「多々狸ミタコの因習村配信ZP」は、通常価格500円（税込）で配信されており、全体のプレイ時間は1時間程度を想定した短編作品となっています。なお、本作は個人・法人、収益化の有無を問わず、事前の許諾なしでのゲーム実況や動画配信が認められており、公式BOOTHでは配信者向けの素材配布も行われています。

さらに本作の発売にあわせ、同社の過去作品であるコメディミステリーアドベンチャー「Zombie Police 〜ゾンビ刑事と踊るクリスマス〜」Nintendo Switch版の50%OFFセールも開始されました。

ロブスタジオの作品はタイトル間で世界観や登場人物が繋がっているケースがあり、同作をプレイしていることで本作において新たな発見ができる構造になっているとのことです。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：多々狸ミタコの因習村配信ZP

・ジャンル：配信視聴風ホラーゲーム

・パブリッシャー：ロブスタジオ株式会社

・開発元：ロブスタジオ株式会社

・プラットフォーム：Nintendo Switch / Nintendo Switch 2互換対応

・リリース日：2026年6月25日

・価格：500円

・公式X：@lob_studio

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062510.html