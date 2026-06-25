大阪の百貨店で「桃」に特化した催事、「桃フェス」が開かれています。

（MBS前田春香アナウンサー）「今年も桃の季節がやってきました。そんな中、あべのハルカス近鉄本店では初めての桃フェスが開催されていまして、多くの人でにぎわっています」

6月25日から始まった“メロい”（=メロメロになるほど魅力的）“エモい”（=心が揺さぶられるほどエモーショナル）桃スイーツが集まったその名も「MOMOフェス」。

桃に特化した催事は関西初のことで会場には18店舗の人気「桃スイーツ」が集まっています。

これからの季節にピッタリの韓国発祥のかき氷「桃ピンス（4620円）」。

こちらはサッカー日本代表の堂安律選手がプロデュースするドーナツショップ。

さっくり揚げたドーナツに桃風味ペーストをたっぷり絡めて。

（MBS前田春香アナウンサー）「もちもち。すごくさわやかですね。桃の甘い香りとライムがかかっているのですごくさわやかに食べられるドーナツです」※MOMOグレーズド1個391円



こちらは桃のボンボンショコラ。

（MBS前田春香アナウンサー）「うーん！中から桃のジュレが出ました」※桃＆梅のボンボンショコラ 3個入1442円

そして、桃好きなら一度は食べてみたいこんな桃スイーツも。

（MBS前田春香アナウンサー）「大きな丸々とした桃がグラスの上に2個！そして3個！倒れそうですね」

贅沢に完熟桃を3.5個分。圧倒的ビジュアル。

（MBS前田春香アナウンサー）「完熟の桃3.5玉を使ったパフェです」

高さ約30cm。上から下まで桃・桃・桃！

さすがにこのままでは食べられないので取り分けていただきます。※完熟生桃3．5玉使用プラチナム3780円

なぜ桃だけに特化した催事を開催したのでしょうか?

（あべのハルカス近鉄本店催事課・山本雅之さん）「桃の時期の走りに『一発ぶちあてたろか』と、『おもしろいやんけ』と開催してみました。（Qどんな人に楽しんでほしい?）桃を愛する人です！」

「MOMOフェス」は来週6月30日（火）までです。