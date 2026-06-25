佐藤二朗、橋本愛出演のフジテレビドラマ「夫婦別姓刑事」最終回が２３日に放送された。

全事件解決後に衝撃ラスト。沼袋署の面々がなぜかチャペルに集まっており、扉が開いて花嫁として現れたのは、まさかの刑事課長・小寺園みちる（斉藤由貴）だった。

これまで老眼、バツ３、中間管理職ネタなどコメディ要員だった小寺園課長が、ラストは貫禄の４回目バージンロード。祝福されて天真爛漫な笑顔を浮かべていたが、刑事だらけのチャペルにまぬけな立てこもり犯が散弾銃を持って現れ、キレた小寺園課長が美しいウエディングドレス姿で突進し…足首をひねってオチがついた。

斉藤由貴５９歳のオフショルのウエディングドレス姿がネットでも話題に。

コメディネタながら、恐ろしく違和感がなく「斉藤由貴がｗ」「斉藤由貴のウエディングドレス姿キレイでしたね」「最後にウエディングドレスまで着てた」「斉藤由貴ウェディング姿まじ綺麗」「斉藤由貴さんのウェディングドレス姿とはレアなｗ」「斉藤由貴のウェディングドレス初めてみた」と驚きの投稿が集まった。