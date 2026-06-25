【FIFAワールドカップ2026】日本代表 vs スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

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サッカー日本代表は日本時間6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。アメリカのダラスで開催される一戦の予想スタメンを整理したい。

第1節のオランダ戦（6月15日）を2−2のドローで乗り切り、第2節のチュニジア戦（6月21日）に4−0で勝利した日本代表は、ここまで1勝1分でグループ2位。このスウェーデン戦は引き分け以上で2位以内が確定し、1位オランダと得失点差で並んでいるため大量得点で勝利すれば1位浮上の可能性もある。最終順位は同時キックオフのオランダvsチュニジア次第になるが、森保一監督は前日会見で、「我々は一戦一戦で勝利を目指してやってきたし、明日の試合もまずは勝利を目指して戦う」と従来通りの姿勢を崩さなかった。

とはいえ、黒星となれば3位転落の試合だ。すでに勝点4だけにグループ3位でもラウンド32進出はほぼ固いものの、カード的にも日程的にもやはり不利。そのため森保監督は、「明日の試合に関しては勝つことを基本に考えるし、絶対に1位通過をもちろん目指したいが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩して、選手起用を変えてチームのやっていることがバラバラになるほうがリスクかなと思う」とも語った。まずはもちろん勝利を目指しつつ、オランダvsチュニジア戦の戦況を見ながら采配を振るっていく流れになるだろう。

選手起用に関して森保監督は、「次の試合（ラウンド32）よりも、この試合で勝利するために今のベストメンバーを組んで戦い抜く考えでいます」としたが、第二次森保ジャパンの“ベストメンバー”はいわばニュアンスが異なる。指揮官は「毎回の代表ウィークで2試合ある中で多くの選手を入れ替えて戦ってきたし、誰が出ても勝つ、誰が出ても機能するということを、選手たちにも言い続けてチーム作りをしてきた」とチーム力に自信を持ち、ラウンド32（1位突破なら相手はモロッコ、2位突破なら相手はブラジル）を見据えてある程度のターンオーバーを使ってくると見るべきだろう。

具体的には、過去2試合ともにプレータイムが長かった伊藤洋輝（バイエルン）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、堂安律（フランクフルト）、中村敬斗（スタッド・ランス）、上田綺世（フェイエノールト）は少なくともベンチスタートにし、チュニジア戦から7人前後を入れ替えると読む。

久保が2試合連続欠場のシャドーは…

それでも体力的な消耗が少ないGKは、やはり3試合連続で鈴木彩艶（パルマ）に任せるだろう。最終ラインはチュニジア戦と総入れ替えし、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、瀬古歩夢（ル・アーブル）のセットか。前節で攻守においてほぼ完璧な働きを見せた冨安健洋（アヤックス）と板倉滉（アヤックス）の可能性も捨て切れないが、彼らは伊藤と並んで長くコンディションに悩まされてきた過去もあるだけに、決勝トーナメントを見据えて温存するのではないか。

ちなみに、スウェーデンの最大の売りは、アレクサンダー・イサク（リヴァプール）、ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）というワールドクラスの2トップ。この“デカくて速い”2トップを目掛けたロングボールを使った攻撃に対抗するため、過去2戦のようにマンツーマン気味ではなく、ゾーンで数的有利（3対2）を作る戦術的な微調整も必要になるかもしれない。森保監督は強力2トップについて「（5−1で大勝した）チュニジア戦は参考に分析しているし、世界的にも素晴らしいストライカー」と評し、板倉も「リスク管理のところはしっかりする必要がある」と警戒した。

ダブルボランチは、チュニジア戦と同じく佐野海舟（マインツ）と田中碧（リーズ）と予想。佐野は2試合連続でフル出場中だが、過去2シーズン連続でブンデスリーガ全試合に先発出場した規格外のタフガイだけに問題ないだろう。もし休ませるなら瀬古をボランチに回し、鈴木淳之介（コペンハーゲン）を左CBに入れる形になるはずだ。

2試合連続スタメンだった堂安と中村を温存するなら、両WBは菅原由勢（ブレーメン）と前田大然（セルティック）か。左は鈴木淳を回す形もありえるが、本来DFだけに攻撃面で手詰まりになる可能性が小さくない。まずは前田で戦い、攻撃的に出るなら中村、守備的に振る舞うなら鈴木淳という起用法になると読む。

シャドーはまず、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英（レアル・ソシエダ）がキャンプ地に残って調整しており、2試合連続で欠場決定。ボランチ兼シャドーの鎌田を休ませるならば、伊東純也（ゲンク）と鈴木唯人（フライブルク）が先発だろう。ただ、左右いずれかに塩貝健人（ヴォルフスブルク）、町野修斗（ボルシアMG）というFWタイプを置き、ファイナルサードでは2トップ気味にしてくる可能性もあるか。

CFはチュニジア戦で2ゴール・1アシストと躍動した上田綺世（フェイエノールト）を休ませ、小川航基（NECナイメヘン）が先発と見る。大穴は後藤啓介（シント＝トロイデン）だ。とりわけWB、シャドー、CFの攻撃陣は、ラウンド32を見据えたプレータイムの管理はもちろん、試合会場のダラスは炎天下が続いているため（前日の6月25日は最高気温が34度、最低気温が26度）、交代カードをどう切っていくかも肝要になる。

ちなみに、今大会の森保監督は、オランダ戦で前田、チュニジア戦で鎌田をシャドーに起用し、2戦目は3バックを2枚入れ替えるなど周囲を驚かせる采配も少なくない。このスウェーデン戦でも、驚きの選手起用があるかもしれない。注目のグループ最終戦は、日本時間で6月26日朝8時のキックオフ予定だ。

取材：北健一郎

文・構成：ABEMA TIMES編集部

（FIFAワールドカップ2026）

