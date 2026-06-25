6月24日、韓国の人気ガールズグループ・TWICEのモモ（29）がInstagramを更新。身に着けている指輪について言及する内容だったが、注目を集めたのはその大胆な服装だった――。

「danger signatureのアイコニックなデザインが好き」という言葉とともに、モモがジュエリーブランド・TASAKIの食虫植物からインスパイアされたというパールのリングを指にはめた写真を投稿しているのだが、

「モモさんの衣装は脇腹の部分がざっくりと開き、腰を露出させた“ハイレグ”のボディスーツに、くびれを強調させるようにウェストを折り込んだジーンズを着用。そこにグレーのジャケットを羽織るという斬新なファッションでした」（スポーツ紙記者）

この指輪よりも目立つ“直視できない”スタイルが話題に。

モモといえば、6月3日に自身がアンバサダーを務める人気ファッションブランド『MIU MIU（ミュウミュウ）』のアイテムを身に着けたファッションを披露した際にも、大きな話題を呼んだばかり。

「モモさんが着用していたのは、ヴィンテージアイテムをリメイクしたというサステナビリティに配慮したアイテムでした。トップスのノースリーブシャツは布地が胸元だけになっており、両脇を2本のストラップで繋ぐかたちで肩や脇腹が丸見えの“ほぼ裸”の状態です。この大胆なデザインに対し、クリスタルが散りばめられた小さな花の刺繍で可愛らしさを演出するギャップのあるファッションでした」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

4月23日には映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアで、TWICEのサナ（29）とスペシャルステージのランウェイを歩いたモモ。その際にも、個性的なファッションが注目の的となっている。モモが着ていたのはミュウミュウのボディラインに沿った赤いニットドレスだったが、左の肩紐を二の腕あたりまで落とした奇抜な着こなしだった。Xでは《肩紐の位置はそれで正解なの…？》や《だらしない》といった声が上がり、物議を醸している。

過激さを増すモモのファッションだが、今回の“ハイレグ”ジーパン姿に対してXでは

《寝てる間に爆イケももちゃん投稿されてて朝から眼福すぎる》

《ももちゃん綺麗》

《かっこいいTASAKIももちゃん大好き！好きすぎる！》

など称賛の声が寄せられている。

大胆な着こなしが話題になり続けるモモ。今後も奇抜なファッションでファンを楽しませてくれることだろう。