静岡第一テレビの澤井志帆アナウンサー(29)が24日、自身のインスタグラムを更新。中継先でのオフショットを公開した。



【写真】ニットがお似合い！目をつぶっちゃった表情もキュートですね

「グルメとお酒と音楽のイベント『ナイトマルシェ』会場の富士市大淵FUJISPARKからきょうは生中継でお届けしました！と報告。「お世話になった皆さまがとても温かくて私たちも本当に楽しかったです ごちそうさまでした」と振り返り、長袖のニット＆スカートでピースサインをする写真などを添えた。



続けて「たくさん飲んで、帰りたくない！という方はこちらの施設にお得に泊まることもできます」と説明。「イベントはあさって金曜日まで」と告知し、「明日からの県内はお天気が心配ですので、最新の天気予報を十分にチェックして安全にお楽しみください」とつづった。



フォロワーからは「しほさんかわいいです」「何という美人さん」「たまらにゃい」「笑顔がとっても素敵です」などの声が寄せられた。



澤井アナは1996年11月20日生まれ、神戸市出身。大阪市立大学卒業後、2019年に静岡第一テレビに入社した。



（よろず～ニュース編集部）