

大泉洋、西寺郷太、TAKAHIRO、森崎ウィン

NHK「SONGS マイケル・ジャクソン」が、7月9日よる10時からNHK総合で放送される。

【写真】「SONGS マイケル・ジャクソン」場面カット

「SONGS」でマイケル・ジャクソンを大特集。映画「Michael／マイケル」をきっかけに、今改めて世界中から大きな注目を集めるマイケル・ジャクソン。「KING OF POP」「史上最も成功したエンターテイナー」と呼ばれ、世界の音楽シーンに“革命”とも言える数々の偉業を成し遂げてきた。

今回は、そんなマイケルが起こした“革命”を徹底的に深掘り！「Billie Jean」「Beat It」「Thriller」世界的大ヒットを記録した楽曲のミュージックビデオや、伝説の公演「ライヴ・アット・ウェンブリー」「ライブ・イン・ブカレスト」など、豊富な貴重映像を見ながら、マイケルをこよなく愛するゲストと番組責任者・大泉洋が語り尽くす。

加えて、大泉の秘蔵映像も!? 子どもの頃からマイケルをリスペクトしてきた大泉が、日本武道館リサイタルで見せたパフォーマンスとは？

マイケル・ジャクソンの音楽の魅力を存分に堪能するスペシャル回。

「SONGS マイケル・ジャクソン」放送予定

【放送】7月9日（木）午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞

【再放送】 7月14日（火）午前 0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜

【出演】大泉洋・TAKAHIRO・西寺郷太（NONA REEVES）・森崎ウィン

【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs