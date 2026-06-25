テレ東ドラマ、OP＆ED楽曲発表 OPはthe bercedes menz、EDはNowlu【プロフィール＆コメント全文】
テレビ東京は7月6日から、ドラマプレミア23『夫を殺したはずなのに』(毎週月曜 後11：06)を放送する。不倫・復讐×タイムリープの新たなドラマで、主演は内田理央が務める。25日、OP＆ED楽曲が発表された。
【場面写真】仮面をかぶって向かい合い…妖艶な雰囲気のシーン
原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年7月に同枠で放送し、テレ東ドラマ史上最高の見逃し配信総再生数3500万回を記録した『夫の家庭を壊すまで』に続いて、ヒットメーカー赤石氏とテレ東が再びタッグを組み、最新作を実写ドラマ化する。
さらに、本作は単なるドラマ化にとどまらず、新たな衝撃作を生み出すため、IP開発からテレ東が加わっている。これまで数々のヒット作を生み出してきたテレ東の【不倫・復讐】ジャンルに、新たな【タイムリープ】の要素を掛け合わせた、予測不能なタイムリープ復讐サスペンスを放送する。
料理上手な妻・莉乃（内田理央）と優しい夫・慶太（渡邊圭祐）。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。
しかし、愛人・エレナ（箭内夢菜）の返り討ちに遭い、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた。夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか。自分の“復讐”が間違っていたのか。繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へと辿り着くという物語。
オープニングテーマに、ライブ以外では一切顔出しをしないミステリアスな存在でありながら、狂騒的かつエモーショナルな音楽性でシーンに衝撃を与える“ハードコアJ-POP バンド”the bercedes menz の「morning star」が決まった。2026年5月リリースのメジャー1st アルバム「weapons」に収録されているこの楽曲は、研ぎ澄まされたサウンドの熱量と、その奥に潜む繊細な歌詞とのコントラストによって、オープニングから視聴者を本作の世界へと力強く引き込む。
エンディングテーマには、「Night（夜）」「Owl（フクロウ）」「Luna（月）」という意味を込めた名を持ち、「真っ黒な透明感」と評されるハスキーボイスで注目を集めるシンガー・Nowluによって書き下ろされた「ハナセナイ」が決定。心の奥底に響くような表現力が光る楽曲は、優しさと鋭さを併せ持つNowluの歌声が、終わりのない不条理な物語にシンクロし、本編の終わりに深い余韻を生み出す。
■the bercedes menz プロフィール
“ハードコアJ-POP バンド”を掲げる、2022年結成の3人組バンド。2026年1月公開の映画「ヒグマ!!」にて初のタイアップとなる主題歌を書き下ろし、同曲のミュージックビデオには映画と同じく主演・鈴木福、監督・内藤瑛亮が参加したことで話題を呼んだ。さらに、同年2月にメジャーデビューを発表し、5月27日には本作のOPテーマが収録されたメジャー1st アルバム「weapons」をリリース。謎に包まれたベールの中で研ぎ澄まされたサウンドを鳴らし、圧倒的な熱量で聴き手へ衝撃を与える注目のロックバンド。
■the bercedes menz コメント
今回「夫を殺したはずなのに」のOP テーマを作らささして頂きました、the bercedes menzという音楽グループのベース担当、田中喉笛です
「なにがあっても否応なく容赦無く明日は来る」みたいな当たり前のことを曲にしたら、そんなに明日が来ないとは……たまにもう一回ぐらい今日がループしてくれないかな〜とか思ったりもしますが、それが夫と浮気相手を殺す日だったら胃が重すぎます、私は休みが一日欲しいだけなので……繰り返される最悪な一日にもきっと明日が来るでしょう、そのスペクタクルと復讐の結末をテレビの前でぜひ見届けてください ドロドロの愛憎劇サスペンス×タイムリープSF という異ジャンルの融合に我々の楽曲がどう絡み合うのか、私も放送が非常に楽しみです！
■Nowlu プロフィール
「Night（夜）」「Owl（フクロウ）」「Luna（月）」という意味を込めた名を持つシンガー。2021年に開催されたオーディション「THE OVERSEA TREASURE 2021」にてファイナリストに選出され、2022年6月にTV アニメ『薔薇王の葬列』第2クールエンディングテーマ「螺旋」でメジャーデビューを果たした。同年11月に発表した2nd シングル「Stuck on you」は通算1300万回再生を記録。「真っ黒な透明感」と評されるミステリアスなハスキーボイスと、心の奥底に響くような表現力で、独自の世界観へと引き込む新進気鋭のアーティスト。
■Nowlu コメント
エンディングテーマを担当させていただきます、Nowlu です。
未知なる領域に踏み込み、Nowlu としても新たな扉の前に立つことができ、そしてその先がどうなっているのかワクワクしながら書き下ろしさせていただきました。スパイスの効いた見たことのない不倫×タイムリープの復讐劇。様々な角度から心を揺さぶられること間違いないです。そしてなにより再びドラマの世界に溶け込むことができることに喜びを感じております。本当にありがとうございます。この夏、皆様と一緒に「夫を殺したはずなのに」の沼にどっぷりはまりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
【場面写真】仮面をかぶって向かい合い…妖艶な雰囲気のシーン
原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年7月に同枠で放送し、テレ東ドラマ史上最高の見逃し配信総再生数3500万回を記録した『夫の家庭を壊すまで』に続いて、ヒットメーカー赤石氏とテレ東が再びタッグを組み、最新作を実写ドラマ化する。
料理上手な妻・莉乃（内田理央）と優しい夫・慶太（渡邊圭祐）。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。
しかし、愛人・エレナ（箭内夢菜）の返り討ちに遭い、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた。夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか。自分の“復讐”が間違っていたのか。繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へと辿り着くという物語。
オープニングテーマに、ライブ以外では一切顔出しをしないミステリアスな存在でありながら、狂騒的かつエモーショナルな音楽性でシーンに衝撃を与える“ハードコアJ-POP バンド”the bercedes menz の「morning star」が決まった。2026年5月リリースのメジャー1st アルバム「weapons」に収録されているこの楽曲は、研ぎ澄まされたサウンドの熱量と、その奥に潜む繊細な歌詞とのコントラストによって、オープニングから視聴者を本作の世界へと力強く引き込む。
エンディングテーマには、「Night（夜）」「Owl（フクロウ）」「Luna（月）」という意味を込めた名を持ち、「真っ黒な透明感」と評されるハスキーボイスで注目を集めるシンガー・Nowluによって書き下ろされた「ハナセナイ」が決定。心の奥底に響くような表現力が光る楽曲は、優しさと鋭さを併せ持つNowluの歌声が、終わりのない不条理な物語にシンクロし、本編の終わりに深い余韻を生み出す。
■the bercedes menz プロフィール
“ハードコアJ-POP バンド”を掲げる、2022年結成の3人組バンド。2026年1月公開の映画「ヒグマ!!」にて初のタイアップとなる主題歌を書き下ろし、同曲のミュージックビデオには映画と同じく主演・鈴木福、監督・内藤瑛亮が参加したことで話題を呼んだ。さらに、同年2月にメジャーデビューを発表し、5月27日には本作のOPテーマが収録されたメジャー1st アルバム「weapons」をリリース。謎に包まれたベールの中で研ぎ澄まされたサウンドを鳴らし、圧倒的な熱量で聴き手へ衝撃を与える注目のロックバンド。
■the bercedes menz コメント
今回「夫を殺したはずなのに」のOP テーマを作らささして頂きました、the bercedes menzという音楽グループのベース担当、田中喉笛です
「なにがあっても否応なく容赦無く明日は来る」みたいな当たり前のことを曲にしたら、そんなに明日が来ないとは……たまにもう一回ぐらい今日がループしてくれないかな〜とか思ったりもしますが、それが夫と浮気相手を殺す日だったら胃が重すぎます、私は休みが一日欲しいだけなので……繰り返される最悪な一日にもきっと明日が来るでしょう、そのスペクタクルと復讐の結末をテレビの前でぜひ見届けてください ドロドロの愛憎劇サスペンス×タイムリープSF という異ジャンルの融合に我々の楽曲がどう絡み合うのか、私も放送が非常に楽しみです！
■Nowlu プロフィール
「Night（夜）」「Owl（フクロウ）」「Luna（月）」という意味を込めた名を持つシンガー。2021年に開催されたオーディション「THE OVERSEA TREASURE 2021」にてファイナリストに選出され、2022年6月にTV アニメ『薔薇王の葬列』第2クールエンディングテーマ「螺旋」でメジャーデビューを果たした。同年11月に発表した2nd シングル「Stuck on you」は通算1300万回再生を記録。「真っ黒な透明感」と評されるミステリアスなハスキーボイスと、心の奥底に響くような表現力で、独自の世界観へと引き込む新進気鋭のアーティスト。
■Nowlu コメント
エンディングテーマを担当させていただきます、Nowlu です。
未知なる領域に踏み込み、Nowlu としても新たな扉の前に立つことができ、そしてその先がどうなっているのかワクワクしながら書き下ろしさせていただきました。スパイスの効いた見たことのない不倫×タイムリープの復讐劇。様々な角度から心を揺さぶられること間違いないです。そしてなにより再びドラマの世界に溶け込むことができることに喜びを感じております。本当にありがとうございます。この夏、皆様と一緒に「夫を殺したはずなのに」の沼にどっぷりはまりたいと思っております。よろしくお願いいたします。