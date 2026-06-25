イム・ユナ、優しく透明感のある歌声を響かせる 映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』、OSTのMV映像公開
少女時代のイム・ユナ、俳優のアン・ボヒョン、ソン・ドンイルらが出演する韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』（公開中）より、イム・ユナが参加するOST（Original Sound Track）のMV映像が特別公開された。
【動画】イム・ユナ、優しく透明感のある歌声を響かせる
同作は2019年、長編映画デビュー作にして、韓国で942万人動員の大ヒットを記録した『EXITイグジット』のイ・サングン監督が、再びイム・ユナとタッグを組んだ話題の最新作。
ある日、階下に引っ越してきたパン屋を営む女性・ソンジ（イム・ユナ）に一目惚れした休職中の青年・ギルグ（アン・ボヒョン）。その晩遅く、再び遭遇したソンジの昼とは違う様子に驚くギルグだったが、ソンジの父・ジャンス（ソン・ドンイル）から、昼間は優しく聡明だが、午前2時になるとソンジの中に悪魔が目覚め、別の人間に変貌してしまうと聞かされる。ジャンスに頼まれ、深夜のソンジを見張る奇妙な仕事をすることになったギルグ。毎夜、街に繰り出しわがまま放題にギルグを振りまわすソンジとの奇妙でキュートな夜が始まった。
今回、特別公開となったのは、イム・ユナが歌唱に参加した本作OSTのMV映像。楽曲は「引っ越しをしながら」というタイトルで、実は、本編内では使用されていないため、ここでしか聴けない貴重な音源。ユナが演じたソンジのキャラクターからインスピレーションを受け、イ・サングン監督が直接作詞に携わっており、ユナの優しく透明感のある歌声とともに、歌詞も必見。
MV映像は、貴重なユナのレコーディング風景や歌唱シーン、さらにはイム・ユナとアン・ボヒョンの2人が繰り広げる本編の印象的なシーンが盛り込まれており、ファン必見の貴重な映像満載となっている。
【動画】イム・ユナ、優しく透明感のある歌声を響かせる
同作は2019年、長編映画デビュー作にして、韓国で942万人動員の大ヒットを記録した『EXITイグジット』のイ・サングン監督が、再びイム・ユナとタッグを組んだ話題の最新作。
今回、特別公開となったのは、イム・ユナが歌唱に参加した本作OSTのMV映像。楽曲は「引っ越しをしながら」というタイトルで、実は、本編内では使用されていないため、ここでしか聴けない貴重な音源。ユナが演じたソンジのキャラクターからインスピレーションを受け、イ・サングン監督が直接作詞に携わっており、ユナの優しく透明感のある歌声とともに、歌詞も必見。
MV映像は、貴重なユナのレコーディング風景や歌唱シーン、さらにはイム・ユナとアン・ボヒョンの2人が繰り広げる本編の印象的なシーンが盛り込まれており、ファン必見の貴重な映像満載となっている。