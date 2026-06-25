『有田哲平のプロレス噺』×『ワールドプロレスリング』コラボイベント決定 後楽園ホールで開催
YouTubeチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』とテレビ朝日『ワールドプロレスリング』がタッグを組み、“テレビ朝日とプロレス”の歴史を語り尽くすイベント『ワールドプロレスリングpresents有田哲平のテレ朝プロレス噺』が9月30日に東京・後楽園ホールで開催することが決定した。
【写真】“引退試合”へ意気込みを語った棚橋弘至氏
『ワールドプロレスリング』が映し続けてきた新日本プロレス50年超の歴史を、芸能界随一のプロレスファンであるくりぃむしちゅーの有田ならではの独自な視点で熱く語り尽す。タッグパートナーのチュートリアル・福田充徳を聞き手に迎え、有名なあの事件、名場面、名勝負など、貴重映像の数々をこのイベント限定で大放出する。格闘技の聖地・後楽園ホールで、会場全体が一体となり、往年の名選手の名を大声でコールする。激闘に魂を震わせる灼熱のプロレスウォッチ―パーティーとなる。
●『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!!】』とは
くりぃむしちゅー有田哲平の【公式】YouTubeチャンネル。伝説のプロレスバラエティ番組『有田と週刊プロレスと』と『有田プロレスインターナショナル』のスタッフと再びタッグを結成し、視聴者から届くプロレスに関するあらゆる質問・相談をもとに、現在進行形で続いている今のプロレスや、過去にプロレス界で起きた出来事など、有田が熱くプロレスを語っていく。
●テレビ朝日「ワールドプロレスリング」とは
1969年に放送開始。アントニオ猪木、長州力、闘魂三銃士などの新日本プロレスの闘いを50年以上熱く伝えてきたプロレス中継番組。現在は毎週土曜深夜1時00分〜テレビ朝日系列にて放送中（※一部地域を除く）
■有田哲平 コメント
今年の新日本プロレスの1.4東京ドーム大会で、テレビ朝日さんの地上波特番のゲスト解説を引き受けたときに、その条件として、日本テレビさんと後楽園ホールでやらせていただいているイベントのテレビ朝日さんバージョンをやらせて欲しいとお願いしたら、快く受けてくださったんです（笑） 日テレさんとのイベントは全日本プロレスの映像をみんなで観て語るというものでしたが、今度のテレ朝さんは新日本プロレスの映像です。ファンの方はどちらも観たかったと思うので、待望なのではないかと思います。新日本プロレスは事件も多いので、みんなで一緒に観る試合を選ぶのが大変です！『有田哲平のテレ朝プロレス噺６』くらいまで予約しておかないと足りそうにありませんね（笑）
■福田充徳 コメント
これまで『オマエ有田だろ!!』で有田さんの解説を聞いてきた事件や名勝負の実際の映像をみんなで一緒に観られるのが楽しみです。ファンのみなさんにも各々自分が観ていた時代の名勝負や名場面があると思いますが、新日本プロレスだと、やはり僕はUWFインターナショナルとの対抗戦の武藤敬司vs高田延彦（※高＝はしごだか）が観たいですね！入場から最後の野次まで（笑） 有田さんがどの試合を選ぶかは当日まで分かりませんが、夏の終わりのビッグイベントを、ファンのみなさんにも楽しみにしていただきたいですし、僕も楽しみにしています。
【写真】“引退試合”へ意気込みを語った棚橋弘至氏
『ワールドプロレスリング』が映し続けてきた新日本プロレス50年超の歴史を、芸能界随一のプロレスファンであるくりぃむしちゅーの有田ならではの独自な視点で熱く語り尽す。タッグパートナーのチュートリアル・福田充徳を聞き手に迎え、有名なあの事件、名場面、名勝負など、貴重映像の数々をこのイベント限定で大放出する。格闘技の聖地・後楽園ホールで、会場全体が一体となり、往年の名選手の名を大声でコールする。激闘に魂を震わせる灼熱のプロレスウォッチ―パーティーとなる。
くりぃむしちゅー有田哲平の【公式】YouTubeチャンネル。伝説のプロレスバラエティ番組『有田と週刊プロレスと』と『有田プロレスインターナショナル』のスタッフと再びタッグを結成し、視聴者から届くプロレスに関するあらゆる質問・相談をもとに、現在進行形で続いている今のプロレスや、過去にプロレス界で起きた出来事など、有田が熱くプロレスを語っていく。
●テレビ朝日「ワールドプロレスリング」とは
1969年に放送開始。アントニオ猪木、長州力、闘魂三銃士などの新日本プロレスの闘いを50年以上熱く伝えてきたプロレス中継番組。現在は毎週土曜深夜1時00分〜テレビ朝日系列にて放送中（※一部地域を除く）
■有田哲平 コメント
今年の新日本プロレスの1.4東京ドーム大会で、テレビ朝日さんの地上波特番のゲスト解説を引き受けたときに、その条件として、日本テレビさんと後楽園ホールでやらせていただいているイベントのテレビ朝日さんバージョンをやらせて欲しいとお願いしたら、快く受けてくださったんです（笑） 日テレさんとのイベントは全日本プロレスの映像をみんなで観て語るというものでしたが、今度のテレ朝さんは新日本プロレスの映像です。ファンの方はどちらも観たかったと思うので、待望なのではないかと思います。新日本プロレスは事件も多いので、みんなで一緒に観る試合を選ぶのが大変です！『有田哲平のテレ朝プロレス噺６』くらいまで予約しておかないと足りそうにありませんね（笑）
■福田充徳 コメント
これまで『オマエ有田だろ!!』で有田さんの解説を聞いてきた事件や名勝負の実際の映像をみんなで一緒に観られるのが楽しみです。ファンのみなさんにも各々自分が観ていた時代の名勝負や名場面があると思いますが、新日本プロレスだと、やはり僕はUWFインターナショナルとの対抗戦の武藤敬司vs高田延彦（※高＝はしごだか）が観たいですね！入場から最後の野次まで（笑） 有田さんがどの試合を選ぶかは当日まで分かりませんが、夏の終わりのビッグイベントを、ファンのみなさんにも楽しみにしていただきたいですし、僕も楽しみにしています。