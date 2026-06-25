ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥ë¥µ¡×Ã¦ÀÇ¤Î¡È¼ÂÎã¡É¸ø³«¡¡1·ï¤¢¤¿¤ê1²¯200Ëü±ß¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Ã¦ÀÇ³Û¡¡Áí³Û84²¯±ß¤ò¹ðÈ¯¡¡¹ñÀÇÄ£2025Ç¯ÅÙ
¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥ë¥µ¡×¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿Ã¦ÀÇ¤ÎÁí³Û¤¬84²¯±ß¤Ç¡¢1·ï¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ¦ÀÇ³Û¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤â¹â¤¤1²¯200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î±ü¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿´Ì¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä1000Ëü±ß¤ÎÂ«¤¬9Â«¤È100Ëü±ß¤ÎÂ«¤¬10Â«¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸½¶â1²¯±ß¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¹ñÀÇÄ£¤¬¸ø³«¤·¤¿ÉÔÀµ»ñ¶â¤Î±£¤·¾ì½ê¤Î¼ÂÎã¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢SNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬Ë¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É¤òÌÈ¤ì¤¿»ö°Æ¤äÉÔÀµ»ñ¶â¤ò³¤³°¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤Ê¤É82·ï¤ò¸¡»¡Ä£¤Ë¹ðÈ¯¡£
Ã¦ÀÇÁí³Û¤Ï84²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢1·ï¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ¦ÀÇ³Û¤Ï1²¯200Ëü±ß¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ðÈ¯¤·¤¿¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·úÀß¶È¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Î18·ï¤Ç¡¢ÅÔ»Ô·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Î1¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¦ÀÇ¤ÇÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿¶â¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤ä¥²¡¼¥à¤Ø¤Î²Ý¶â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÅê¤²Á¬á¤ËÌó3000Ëü±ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£ºº»¡²Ý¤ÎÆ£ÌîÉð¹²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬ÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°¼Á¤ÊÃ¦ÀÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ÈÌ¿¡£¿·¤·¤¤¶È¼ï¶ÈÂÖ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£