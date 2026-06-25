夏の甲子園出場を懸けた高校野球秋田大会の組み合わせが決まりました。



開幕は来月8日で35チームによる戦いが始まります。



25日は、それぞれの高校のキャプテンなどが一堂に会し組み合わせ抽選に臨みました。



抽選は春の県大会の上位8チームをシード校として、4つのブロックに振り分けて行われました。



今年は3つの連合チームを含め、去年より1チーム少ない35チームが出場します。





それではブロックごとの組み合わせです。

まずは秋田市のこまちスタジアムのブロックです。



黄色で示したチームがシード校です。



春の県大会優勝＝第1シードの秋田商業は秋田工業と対戦します。



第8シードの新屋は去年秋の県大会で優勝した明桜との顔合わせです。



秋田商業高校 松橋希羅主将

「攻め切るっていう課題が春の大会でできたので、それは継続させて夏の大会優勝して甲子園で勝つという目標を絶対達成させたいです」

続いて、能代市の山田久志サブマリンスタジアムです。



第5シードには春の県大会ベスト8の大館鳳鳴が入りました。



第4シードの大曲工業は由利との初戦に臨みます。

“イトケンスタジアムよこて”のブロックです。



第3シードの秋田修英は能代科学技術、男鹿海洋、五城目の3校からなる北部連合と対戦します。



第6シード＝横手の相手は夏の県大会3連覇を目指す金足農業です。

最後に秋田市のさきがけ八橋球場です。



第7シードの本荘は男鹿工業との顔合わせです。



開幕戦は、能代と湯沢翔北に決まりました。



第2シードの鹿角は初の甲子園を目指して湯沢との初戦に臨みます。



鹿角高校 田中大地主将

「自分たちの野球っていうのは力強い打撃と、あと相手の隙を突いた走塁っていうのでしっかりと攻め切る野球っていうので勝ち切って甲子園に行きたいなと思います」



夏の甲子園出場を懸けた高校野球秋田大会は来月8日に始まり、決勝は20日の予定です。



※6月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします