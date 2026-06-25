『火垂るの墓』もう一つの「幻の脚本」とは　高畑勲監督の仕事に迫る書籍が24日刊行

NHK首都圏局ディレクター・寺越陽子による『高畑勲と「火垂るの墓」 ─「幻の脚本」と「7冊の構想ノート」を読み解く』が、6月24日に新潮社より刊行された。

【写真】『高畑勲と「火垂るの墓」』カラー口絵ページ

本書は、寺越が制作・放送したETV特集「火垂るの墓と高畑勲と7冊のノート」を書籍化したもの。番組に盛り込めなかった取材秘話に加え、放送後の取材で明らかになった新事実を加筆している。本書で初めて公開される「幻の脚本」の内容は、6月17日の読売新聞社会面でも紹介された。

高畑勲監督による脚本・演出で作られた映画『火垂るの墓』には、もう一つ別の「幻の脚本」が存在していた。高畑監督の没後に自宅から発見された資料で、執筆したのは脚本家の深沢一夫（2016年に逝去）。深沢は、高畑が演出したアニメーション映画『太陽の王子 ホルスの冒険』やテレビシリーズ『母をたずねて三千里』で脚本を担当したことでも知られる。本書では深沢の遺族に取材を行い、脚本の内容を野坂昭如の原作小説や映画『火垂るの墓』と比較しながら読み解いていく。

また劇場公開時に制作が間に合わず、色が塗られず線画のままとなった場面を含むフィルムデータが発見され、ETV特集の放送後にその存在と詳細が確認された。このフィルム発見については6月17日のNHK『おはよう日本』が紹介し、高畑勲作品の研究者による「とても貴重な資料」との見解が示されている。フィルムデータから切り出した画像2点は、本書冒頭のカラー口絵ページに掲載されている。

本書では、映画『火垂るの墓』スタッフへの取材で得られた制作秘話も収録。高畑監督に言われて時代考証を進めていた演出助手の須藤典彦（アニメーション演出家）は「焼夷弾の筒を買った」と振り返っている。

高畑勲は1959年に東映動画に入社し、『アルプスの少女ハイジ』『母をたずねて三千里』などを手がけた。のちに宮粼駿、鈴木敏夫らとともにスタジオジブリ設立に参画し、『火垂るの墓』『かぐや姫の物語』などの監督を務めた。2018年に肺がんのため82歳で亡くなっている。

なお、映画『火垂るの墓』は7月15日よりNetflixで国内配信される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）