NTTドコモは、7月に実施する「d払い」「dポイント」の各種キャンペーンを発表した。

髙島屋グループでポイント2倍

期間中、高島屋各店やグループでdポイントカードを提示し1ポイント以上ためると、進呈されるdポイントが通常ポイント1倍とキャンペーンポイント1倍の合計2倍となる。エントリーが必要で、エントリー期間は7月7日まで。ポイント進呈の対象となるキャンペーン期間は、6月26日から7月7日まで。上限は1000ポイント。

キャンペーンポイントは、期間・用途限定ポイントで、9月下旬に進呈される予定。有効期限は、進呈から94日となる。

小田急のショッピングセンター対象店舗でポイント10倍

7月1日から20日までの期間中、小田急のショッピングセンターの対象店舗で、dポイントを1ポイント以上ためると、10倍のdポイントが進呈される。ポイントの内訳は、通常ポイントが1倍と期間・用途限定のキャンペーンポイントが9倍。エントリーが必要で、上限は1000ポイント。

なお、キャンペーンポイントの進呈は9月下旬を予定し、有効期限は進呈日から94日となる。

かっぱ寿司で来店回数に応じて最大ポイント10倍

7月1日から8月31日までの期間中、進呈されるポイントが来店回数に応じてアップする。1回目の来店で2倍、2回目で5倍、3回目で6倍、4回目で7倍、5回目で10倍となる。

進呈されるポイントは、通常ポイント1倍以外は期間・用途限定のキャンペーンポイント。来店回数が6回目以降は、通常ポイント1倍のみが進呈される。なお、来店回数のカウントは1日1回まで。ポイントの進呈上限は1000ポイントまで。Web予約注文でのテイクアウトも対象となる。

トイザらス・ベビーザらスで最大1万ポイントの抽選

7月17日から8月17日までの期間中、トイザらス・ベビーザらスの店舗で1000円以上購入し、dポイントを5ポイント以上ためたユーザーを対象に、抽選が実施される。当選ポイントと当選者数は、1等1万ポイントが30名に、2等100ポイントが100名に、3等10ポイントが全員に進呈される。

はじめて、もしくは3月1日以降にトイザらス・ベビーザらスでdポイントをためていないユーザーの場合、当選確率が50倍となる。

エディオンネットショップでポイント最大20倍

7月12日までの期間中、エディオンネットショップで対象商品を購入した場合、進呈されるポイントが5倍から最大20倍となる。エントリーは不要で、キャンペーンポイントは即進呈される。

なお、エディオンネットショップ上でdアカウントによるログインが必要となる。