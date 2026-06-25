能登半島地震で被災し、4月から解体が始まった和倉温泉の旅館「加賀屋」。7月からの全国安全週間を前に、25日、石川労働局が解体現場をパトロールし、安全対策を確認しました。

4月から公費解体が始まった加賀屋の工事現場。職場での労働災害防止を呼びかける全国安全週間が来月1日に始まるのを前に、25日、石川労働局の職員が現場の安全対策を確認しました。

石川労働局・常盤剛史局長「能登半島地震の復旧復興工事で、工事量が増しているということで、災害もそれに伴って増えている」「災害が増加傾向にあるということで、私たちも危機感を持っていて、このパトロールもその一環」

2025年の石川県内の労災死傷者は1357人→1998年以降で最多に

県内の2025年の労災による死傷者数は1357人と1998年以降で最も多くなっていて、地震で被災した建物の解体現場では、特に注意が必要だといいます。

石川労働局・常盤剛史局長「すでに被災している現場ですので危険個所がある」「目に見えるのはあれですよね。そこを見ていただくと、がれきが屋根に乗っかていますよね。あれがこっちに落ちてくるわけですよね。そういったことが内部で起きているので、そこをちゃんと把握したうえで、安全に作業していただくと」

25日のパトロールでは、違反などは確認されなかったということですが、石川労働局は、「熱中症対策を含め引き続き労災への意識を高めてほしい」としています。