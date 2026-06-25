中島健人、想像以上の出来事にうろたえる「怪力になっちゃってます」 木の棒大きく振りかぶる
歌手で俳優の中島健人が25日、都内で行われた映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）大ヒット祈願！公開直前イベントに登壇。鏡割りならぬ“スイカ割り”に挑戦した。
【写真】木っ端微塵に…中島健人が割ったスイカ
スイカを割る練習をした後、「割れれば割れるほどめでたいので」というMCの言葉でいざ本番。中島は、自身が演じる神崎麗司の口癖である「オーライオーライ」の掛け声に合わせて、棒を大きく振りかぶった。勢いよく振り落とすとスイカは砕け散り、隣で見ていた長濱ねるが「木端微塵に。見たことない、あんな威力が。自分の力を知らないみたいな」と驚きの表情に。
中島も想像以上の出来事に「今日俺、怪力になっちゃってます」とうろたえて、「縁起がいいんで。豊作ですから」と焦った様子を見せた。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。
【写真】木っ端微塵に…中島健人が割ったスイカ
スイカを割る練習をした後、「割れれば割れるほどめでたいので」というMCの言葉でいざ本番。中島は、自身が演じる神崎麗司の口癖である「オーライオーライ」の掛け声に合わせて、棒を大きく振りかぶった。勢いよく振り落とすとスイカは砕け散り、隣で見ていた長濱ねるが「木端微塵に。見たことない、あんな威力が。自分の力を知らないみたいな」と驚きの表情に。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。