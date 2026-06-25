◆園田競馬１１Ｒ・ＤＡＳＨ福山駅前１３周年記念・Ｂ１Ｂ２（６月２５日、園田競馬場・ダート１７００メートル、不良）

６連勝と進撃を続けているクレスコユウシャ（牡５歳、園田・玉垣光章厩舎、父ディスクリートキャット）が単勝１・１倍の圧倒的１番人気に支持された。レースは２周目向こう正面で楽々と先頭に立ったクレスコユウシャが楽勝するかに見えたが、ＪＲＡからの転入馬ナムラジミーが３コーナーを過ぎて猛追。一瞬、２頭が併走する形となったが、ここからユウシャが本領を発揮して再加速。最後は１馬身１／４差をつけ７連勝目のゴールに飛び込んだ。

ナムラジミーの猛追に一瞬ヒヤリとしたという佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、「後ろから来たのが馬も分かっていたようで突き放してくれました」とホッとした様子。「このコンビでさらに連勝を伸ばしたい」と、雨の中で行われた勝利者インタビューで力強く宣言した。

佐々木騎手といえば前回メインを制した４月２３日も雨が降っており、ずぶぬれのままインタビューを受けたが、今回も雨女ぶりを発揮して？雨の中での勝利。「次は晴れの日にインタビューを受けたいですね」と苦笑いしていた。