気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）は暴風域を伴って北上を続け、26日にかけて沖縄本島や奄美地方など南西諸島にかなり接近する見込みです。その後、進路を東よりに変えながら速度を上げ、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。また、台風8号（ヒーゴス）は27日にかけて日本の南の海上を北上したあと、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

【写真で見る】台風7号・8号の進路予想、28日までの雨風の予想シミュレーション

台風7号の最新状況

台風7号は、25日17時現在、宮古島の南東にあって、時速20kmの速さで北東へ進んでいます。中心気圧は985hPa、中心付近の最大風速は30m/s、最大瞬間風速は40m/sです。

台風は暴風域を伴ったまま、26日にかけて南西諸島へかなり接近する見込みです。

南西諸島を通過後は、進路を東よりに変えてさらに速度を上げ、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

28日にかけて東海道沖から関東の東へと一気に進み、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

台風8号の最新状況

台風8号は25日15時現在、フィリピンの東にあって、時速30kmの速さで北西へ進んでいます。中心気圧は998hPa、最大風速は23m/sです。

今後の予報では、26日には日本の南へ達し、ここから進路を北東へと大きく変えて猛烈に加速します。

27日にかけて日本の南の海上を北上し、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

前線停滞…27日にかけて天気大荒れ

また、前線が東シナ海から九州付近を通って、日本の東にのびています。前線は27日にかけて九州から東日本の太平洋沿岸にほとんど停滞する見込みです。

台風7号や台風8号の持ち込む暖かく湿った空気や、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、27日にかけて、南西諸島や西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

＜雨の予想＞（多い所）

２６日１８時までの予想２４時間降水量

関東甲信 １５０ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部 ２００ミリ

九州南部 １２０ミリ

奄美地方 １２０ミリ

沖縄地方 １５０ミリ

２７日１８時までの予想２４時間降水量

関東甲信 ２００ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州南部 １５０ミリ

＜風の予想＞

２５日の予想最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２５メートル（３５メートル）

２６日の予想最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３０メートル（４０メートル）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

２７日の予想最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２２メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）

＜波の予想＞

２５日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ７メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

関東甲信 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

南西諸島では２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

また、南西諸島では２６日にかけて、東日本太平洋側では２７日は、大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。

西日本では２６日にかけて、東日本太平洋側では２７日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の氾濫に警戒してください。

南西諸島では２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。２７日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。