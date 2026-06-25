女子プロレスラーのSareeeは25日、都内で会見し8月24日、9月26日に新宿FACEで自主興行の「Sareee―ISM」を行うことを発表した。対戦カードは未定。

この日、会見したSareeeは「8月24日と9月26日に新宿FACEで行う。新宿FACEは9月30日で閉館になる。1カ月おきの短いスパンでやるのは初めての挑戦になるので楽しみ。Sareee−ISMの原点でもある新宿FACEでたくさんの思い出も詰まっている。寂しいですが、最後にぴったりな熱い戦いで締めくくれたらな」と話した。

Sareeeは3月22日に横浜武道館で「15周年記念大会」を成功させた。しかし、5月中旬からは首のメンテナンスで約1カ月間休養。手にしびれが出たという。病名は「とくにない」といい、「ヘルニアとかはプロレスラーがみんな持っているものではあるが、今回初めて（手に）強いしびれが出てしまった。しびれって怖い。自分自身、長くプロレスラーとしてリングに立ち続けたいと思ったし、私のファイトスタイル的にも手を抜かないで常に全力でいきたい。そうじゃなきゃSareeeじゃないと思っているので、今回は休んだ方がいいという選択を取った」と明かした。

「15周年イヤーでめちゃくちゃ気合が入っていて、これから飛ばしていくぞって時に首の負傷で欠場という形を取った。たった1カ月間だったが、私にとっては凄く長く感じた。1日でも早く戻りたかったが、やっぱり（負傷箇所が）首だったので凄く私的にも初めてナーバスになった」と慎重に慎重を期した。休養したことでしびれも消えた。

当初は今月10日（日本時間11日）に米AEWで復帰予定だったが、渡米後に現地のメディカルチェックでストップがかかった。「欠場した頃のMRIしか持ってなくて、米国では最新のものが必要ってことで今回は出られなかった。日本ではもちろん医者からもOKが出て試合をしている」と強調。すでに6月21日のマーベラス福岡大会で復帰した。「久しぶりに試合ができて、凄く最高でした。もうやっぱりプロレスしかないなと思った」と実感した。

新宿FACEの思い出は「腕を脱臼したことや鎖骨を骨折したのも思い出がある。でも米国から帰ってきてSareee―ISMをやって、9回やらせてもらった縁のある会場です」と笑顔で話した。

今回の2連戦については「フリーとしてやっているので、Sareee−ISMは唯一自由にSareeeの空間がつくれる場所だと思う。私が納得いく、今一番みんなが見たいだろうカードだったり、私がやりたい相手と戦いたい」と前向きに話した。